關鍵硬碟 柯律師質疑早外洩

台北地方法院昨天審理民眾黨前主席柯文哲涉貪等案，審判長提示供述證據；柯律師蕭奕弘針對檢方指控柯收賄一五○○萬元證據來源扣案硬碟，主張蒐證違反數位證據保全程序，硬碟內的證據無證據能力。

蕭說，檢調廉去年八月卅日搜索扣押硬碟，九月十一日製成映像檔證據，中間有十二天「空窗期」，在十二天內已有媒體未審先判；九月六日時，三立、鏡週刊在映像檔證據製作完成前五天，就知道證據詳情，證明硬碟裡資訊早已被不明人士接觸、讀取、外洩。

他表示，硬碟扣案後證據監管過程沒有交接紀錄，映像檔證據有被增、刪可能，且硬碟內工作簿Excel檔的記載者也與事實不符，檢方處理證據違反證據保全程序。

公訴檢察官表示，硬碟內的檔案是搜索時發現，於聲押柯文哲羈押庭有提示，硬碟內證據具備證據能力。

柯文哲說，這個案子有「四個認罪被告、兩個可疑證人」，鼎越開發前董事長朱亞虎涉行賄但不是出錢的人，威京集團法務經理陳俊源也不是出錢的人，陳第五次出偵查庭會認罪，是為了生活，想罰錢換緩起訴。

都委會前執秘邵琇珮很優秀，檢察官說她有罪，她也不知道自己哪裡做錯就認罪，邵女是為保住公務員資歷苟延殘喘，檢方後來提出資料逼死前副市長彭振聲妻子，彭也自認沒有犯法。

柯說，兩個可疑證人，一是台北市前副市長林欽榮，一是台北市政府前秘書長蘇麗瓊。林欽榮作證說訴訟中不可以辦容積陳情案，但林在法庭作證後第十天，就在高雄市修訂都市計畫法換取容獎的法令；蘇麗瓊偵查中作出不利於他的證言，但蘇沒能力也看不懂容積率；二人都有特定政治立場。

柯說，這個案子傷害太多無辜，威京集團主席沈慶京不論有罪還是無罪，公司已經完了，他的同學李文宗為了一封簡訊關了十一個月，檢方辦案搞垮市府公務員。

他庭後表示，政治鬥爭不應該變成這樣，忍不住要講賴清德總統「不要把司法當政治工具」，批賴「你比小英還糟糕」。