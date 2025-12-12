聽新聞
超市生鮮廠大火9死 3法人14人起訴
台中全聯大肚生鮮二廠去年底大火奪走九命，檢方查出下包廠商新菱公司為趕工，未申請動火許可就命工人切割樓地板，在場第三方安衛人員見沒使用防火毯、火星噴濺，竟認為「非嚴重立即危險」，一連串要命疏失釀慘劇，昨依過失致死等罪嫌起訴全聯等三家公司法人，及全聯施姓特助等十四人。
全聯公司昨聲明，向罹難者致上最深切哀悼，向傷者、家屬表達誠摯關懷。對於起訴深感沉痛，將負責面對後續司法，持續強化承攬管理、工安流程，對承包廠商工安要求，避免憾事再發生。
起訴指出，全聯擴建大肚生鮮二廠，由互益公司為承造人承攬結構體營造工程，冷凍倉儲設備發包給新菱公司，其餘工程發包各廠商，彼此溝通協調，實際由全聯轄下「工程科技部」統籌，由施姓主管、唐姓副理及朱姓專員主責。
去年十二月十九日新菱公司為趕工，陳姓監工未申請動火許可，以「點工」方式臨時叫包商陳姓、黃姓工人，以高達一五○○度乙炔切割機切割樓地板。
現場第三方安衛人員巡檢發現違規動工，質疑「怎麼沒帶防火毯，火星一直掉」，卻認為「非嚴重立即危險」沒命停工，火星掉落引燃地下PS板，一發不可收拾，造成九人死亡。
檢方依過失致死、職業安全衛生法等起訴全聯、互益、新菱三公司，相關負責人、廠商十四人，新菱現場藍姓負責人、陳姓監工兩人輕忽工安求處重刑。
