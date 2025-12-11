快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

王義川控黃國昌養狗仔跟拍政敵 中央社前記者謝幸恩訊後請回

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

民進黨立委王義川控告立委黃國昌養狗仔與記者跟拍追蹤政敵，提告黃國昌與中央社前記者謝幸恩者等人違反國安法等罪，調查局11日首度約談謝幸恩及另名執行跟監任務的林姓狗仔到案，台北地檢署複訊約4小時，晚間命謝幸恩請回；謝幸恩離去時，面對大批媒體，僅回答說「大家辛苦了」。

謝幸恩是綠營立委點名黃國昌招募狗仔隊的重點人物，她在中央社任職期間，多次以筆名「蕭依依」在其他媒體發表爆料文章，中央社曾為此聲明，表示控告請辭的謝幸恩涉及背信罪。

全案緣起於王義川去年遭跟拍，被拍到開車違規並公開照片，他認為跟監行為足以讓人心生畏懼，憤而提告。檢方調查發現，4名執行跟拍者均任職於凱斯國際媒體，是為了取得新聞畫面持續跟拍，但未涉及脅迫等情節，相關人獲不起訴處分。

不過，王義川後來又點名黃國昌與凱斯國際之間關係不尋常，更有媒體揭露黃國昌透過謝幸恩牽線當「狗仔頭」，招募狗仔跟拍政治對手，包括民進黨大老吳乃仁在米其林餐廳夜宴多名檢察官等情事。

王義川提告時直言，自己被跟拍整整9天，完全不知情，他懷疑凱思國際公司恐有港資背景，當局執政黨高層被跟拍恐涉國安法，提告黃國昌、李麗娟、謝姓記者及日前獲獲不起訴的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人，涉妨害秘密及國安法等罪。

中央社前記者謝幸恩被控招募狗仔跟拍政敵，今天被調查局約談，北檢複訊後請回。記者許正宏／攝影
中央社前記者謝幸恩被控招募狗仔跟拍政敵，今天被調查局約談，北檢複訊後請回。記者許正宏／攝影

黃國昌 國安法 王義川

