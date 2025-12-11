民投公司控郭倍宏借貸5億元匯新帳戶 民事求償遭駁
民投公司控前董事長郭倍宏偽刻公司印章，將貸款新台幣5億元存入自行開設帳戶，導致公司須負擔貸款利息，向郭民事求償298萬元。法院認郭倍宏是依董事會決議辦理，並無侵害權利，駁回請求。
根據新北地院民事判決，郭倍宏於民國106年至109年5月擔任民間投資股份有限公司（簡稱民投公司）及民視的董事長，107年11月間郭倍宏以辦理總部第三期工程先期規劃需要資金為由，向台新銀行信用貸款5億元。
民投公司指控，郭倍宏未依公司開立新金融帳戶程序，偽刻「民間投資股份有限公司」及「郭倍宏」的印章，指示人員從向銀行核貸的5億元中，將4億5000萬元存入京城銀行帳戶、3000萬元存入第一銀行帳戶，致公司無法有效運用及歸還資金，還須負擔貸款利息約298萬，因此109年向法院提告郭倍宏涉犯背信等罪，並提出民事求償298萬元利息。
郭倍宏表示，刑事部分今年3月已由法院判決無罪，強調自己並無偽造文書或背信行為。他說，當時身為公司董事長兼總經理，遵守董事會決議貸款專款專用意旨，防止居心不良者擅自挪用貸款資金，絕無侵害公司。
法院審閱民投公司董事會議紀錄發現，全體董事皆同意授權時任董事長郭倍宏全權處理向銀行申請融資案，可認郭倍宏辦理貸款及申設銀行帳戶等行為，是依董事會決議進行，並無侵害民投公司權利。
法官指出，郭倍宏當時身兼民投公司董事長及總經理，有權為開戶刻製公司大小章，且是依董事會決議內容而辦理，並未有隱瞞或欺騙行為，因此駁回民投公司請求。可上訴。
