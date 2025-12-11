台南公車司機制止糾紛…女乘客大罵「三字經」挨告 法官判無罪

陳姓女子今年2月3日搭乘呂姓司機所駕駛公車，因與車上乘客發生糾紛，呂出面制止卻遭辱罵「哭爸」，她下車後又在大馬路旁大罵「X你娘」而被訴公然侮辱罪，她辯稱，單純想要抒發心中的不滿。法官認她一時氣憤而口出粗鄙言論，並非蓄意貶抑他人社會名譽或人格而判無罪。

陳女於警詢中堅決否認公然侮辱，她辯稱，案發當日她在車上與一名女乘客因推擠而產生口角糾紛，司機大聲制止她們的行為，她因為心中對司機不滿，所以才對他說「哭爸」、「死爸」，但她並沒有對他說「X你娘」；「我說這些話只是單純想要抒發心中的不滿」她說。

據檢察官勘驗行車紀錄器檔案，陳女下車後在大馬路旁對司機仍出言「X你娘」言語共2次，事證明確。

台南地院合議庭認為，有些人日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話，或只是以此類粗話來表達一時不滿情緒，縱使粗俗不得體，也非必然蓄意貶抑他人社會名譽或名譽人格，尤其於衝突當場之短暫言語攻擊，如非反覆、持續恣意謾罵。

合議庭指出，陳女當時在公車上因許多乘客不斷上車，而認為遭推擠，與乘客發生爭執，呂即大聲制止，隨後衍伸雙方相互間爭執，且雙方當時皆因該爭執而情緒高漲。陳女即於情緒激動情形下脫口「哭爸」、「死爸」粗鄙言語，呂聽聞後，情緒更為激動，持續與陳女爭吵，同時報警處理。員警到場後，2人情緒仍處於高點，陳女並因衝突升級，再度脫口「X你娘」。

合議庭表示，陳女雖出言粗鄙性言論共4次，惟該言論是因一次次衝突的升級所致，且該言論僅夾雜於雙方爭吵中，可認陳女所為應屬短暫、瞬間情緒宣洩，縱該言論或屬粗鄙或有冒犯意涵，可能使呂感覺不悅，然依社會共同生活一般通念，此種冒犯及影響程度，至多僅會讓旁觀者認為陳女修養不足，難認因此會直接貶損呂社會名譽或名譽人格，而逾越一般人可合理忍受範圍。