發黑函影射高市綠營市議員初選參選人婚外情 散播者被警約談到案

高雄綠營市議員初選進入肉搏戰，爭取提名的高市前副議長蔡昌達近日遭人散播黑函，影射他有婚外情，蔡憂心影響提名，和黑函中女主角莊姓女子分別至新興和林園警分局提告；據了解，警方今天約談散播黑函的黃姓男子，黃坦承犯行，警詢後依妨害名譽罪嫌函送偵辦。

蔡昌達爭取2026高雄市林園大寮選區議員提名，因內部尚未協調好，民進黨高市黨部尚未公布提名席次，但近日傳出一份揭露蔡昌達涉入婚外情的黑函，恐影響初選選情。

蔡日前表示，4年前初選同樣是有心人捏造婚外情黑函攻擊導致他落敗，這次對方再度將相關情節「複製貼上」，他決定提告，透過司法追查黑函幕後黑手。

蔡昌達今晚在臉書貼文指，「破案了！造謠者已抓到，續追幕後黑手中。」感謝警方積極偵辦，2天就查到散發黑函的黃姓男子，他是莊小姐的前前男友，為報復而捏造事實，牽連到他，今天他特別前往派出所，正式對寫黑函的黃姓男子、在網路散播不實內容的許某提出告訴，希望警方繼續追查幕後黑手。