聽新聞
0:00 / 0:00
發黑函影射高市綠營市議員初選參選人婚外情 散播者被警約談到案
高雄綠營市議員初選進入肉搏戰，爭取提名的高市前副議長蔡昌達近日遭人散播黑函，影射他有婚外情，蔡憂心影響提名，和黑函中女主角莊姓女子分別至新興和林園警分局提告；據了解，警方今天約談散播黑函的黃姓男子，黃坦承犯行，警詢後依妨害名譽罪嫌函送偵辦。
蔡昌達爭取2026高雄市林園大寮選區議員提名，因內部尚未協調好，民進黨高市黨部尚未公布提名席次，但近日傳出一份揭露蔡昌達涉入婚外情的黑函，恐影響初選選情。
蔡日前表示，4年前初選同樣是有心人捏造婚外情黑函攻擊導致他落敗，這次對方再度將相關情節「複製貼上」，他決定提告，透過司法追查黑函幕後黑手。
蔡昌達今晚在臉書貼文指，「破案了！造謠者已抓到，續追幕後黑手中。」感謝警方積極偵辦，2天就查到散發黑函的黃姓男子，他是莊小姐的前前男友，為報復而捏造事實，牽連到他，今天他特別前往派出所，正式對寫黑函的黃姓男子、在網路散播不實內容的許某提出告訴，希望警方繼續追查幕後黑手。
據了解，黑函中被影射的女主角莊姓女子和蔡昌達分別向戶籍所在地的新興和林園警分局提告，警方今天約談黃姓男子到案，黃是莊女前男友，坦承散發黑函，但未說出有人指使，警詢後依妨害名譽罪嫌函送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言