王義川被拍違規左轉控告黃國昌7人 檢調約談2人到案

民進黨立委王義川控民眾黃國昌養狗仔追蹤政敵，今年10月間提告黃國昌、凱思國際公司負責人李麗娟、中央社前員工謝姓記者等7人涉國安法等案。台北地檢署今指揮調查局傳喚謝及凱思林姓員工等2人釐清案情。

王義川日前在北檢提告時，直言自己被跟拍整整9天，完全不知情，他懷疑凱思國際公司恐有港資背景，當局執政黨高層被跟拍恐涉國安法，提告黃國昌、李麗娟、謝姓記者及日前獲獲不起訴的凱思員工林男、方男、陳男及李女共7人，涉妨害秘密及國安法等罪嫌。

媒體記者質疑妨害秘密是指什麼秘密？王義川的律師回答，他在許多電視節目上有說過，公眾人物有合理隱私期待，不代表私生活必須被檢驗在陽光底下，狗仔偷拍王義川「違規左轉」就是是私人的事情。

中央社在今年10月2日聲明指出，謝姓前員工於9月29日請辭，後續媒體揭發恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿，違反新聞倫理規範及社規，已提出背信罪告訴。此案由北檢重大刑案專組檢察官偵辦中，今約談謝等人到案，持續釐清案情。