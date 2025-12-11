桃園八德男酒駕積欠罰鍰近118萬 執行署桃園分署這次不討錢改做這事

執行署桃園分署發現廖男深陷酒癮困擾，啟動「處罰與輔導並重」機制，將他轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」接受專業治療。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園廖姓男子長年酒駕數度拒測，累積罰鍰高達117萬9000元，執行署桃園分署強力執行之際，發現廖男深陷酒癮困擾，啟動「處罰與輔導並重」機制，將他轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」接受專業治療，廖男允諾每月盡力繳納罰鍰5000元。

桃園分署說， 桃園八德47歲廖男，自2013年至2021年間共4次拒絕酒測，遭桃園市交通事件裁決處裁罰逾百萬元，並移送桃園分署執行；清查發現廖男名下無任何財產可執行，執行官於本月5日登門拜訪，據廖父說，廖男長期深陷酒癮困擾，家人苦勸無門，懇請政府能伸出援手。

執行官見狀，主動提供衛生福利部「酒癮治療費用補助方案」以及相關治療資訊，請家人轉告廖男。廖男於3天後主動到桃園分署表示，其實一直有戒酒意願，但因酒癮治療費用過於高昂而作罷，如今得知有補助方案，決定要把握這個難得的機會，徹底戒除酒癮。

至於高達近118萬元罰鍰部分，廖男說目前在工地打零工，生活確實有些困難，承諾每月將盡力繳納5000元，並表示待日後經濟狀況改善，會主動提高繳納金額；桃園分署隨即依其意願，將廖男轉介至酒防中心，讓他能獲得專業的諮詢與酒癮治療服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康