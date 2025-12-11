沒咬人也要負責！北市遛狗沒繫繩...婦人嚇到跌倒 飼主判拘役

台北市林姓男子去年在內湖網球中心外空地遛狗，因未牽緊繫繩，愛狗掙脫奔跑，另一隻狗跟著追逐，一名在二樓門口外練氣功的陳姓女子見2犬未受控制地逼近並吠叫，嚇得連忙閃避，不慎跌倒受傷，釀脊椎、頸椎、左肩、腰部都受傷。士林地院審理，認為林男未盡飼主注意義務，與陳女的傷勢有因果關係，依過失傷害罪判拘役15日，得易科罰金。

判決指出，2024年5月29日清晨6時25分，林男帶著自家愛犬在內湖網球中心一樓戶外空地遛狗，卻疏於控制繫繩，釀愛狗掙脫後沿樓梯奔向二樓入口，期間鄭姓民眾飼養的另一隻狗（獲陳女撤告，不起訴），同樣因未牽緊繫繩追逐。

當時陳姓女子在二樓入口外空地練氣功，突然看見2隻狗迎面而來並吠叫，因恐懼揮手驅趕，不慎摔倒，她被送往三軍總醫院就診，被診斷左肘、左肩與左膝挫擦傷，頸部與髖部拉傷。

林男開庭時坦承愛狗掙脫奔跑，但強調狗並未咬傷人、傷害是陳女自己受驚跌倒造成，還稱事發後陳女一樣可以運動，認為自己沒有法律責任。

法官認為，林男說的是事後情況，與事故發生當下的傷害無涉，且林男案發後曾陪同陳女至醫院急診，足以證明受傷事實。

法官引用動物保護法及台北市動保自治條例，均明文要求飼主在公共場所須妥善控制犬隻，避免動物因不可預測行為造成第三人傷害，強調法律所要防止的風險，並非僅限於咬人或攻擊，旁人因犬隻奔跑、吠叫而驚嚇跌倒，同樣屬於保護範圍。

法官說，林男與未適度掌握繫繩，使愛犬脫序奔向陌生人，形成可預見的危險，陳女在無法判斷犬隻是否具攻擊性的情況下受驚閃避，是一般人正常反應。