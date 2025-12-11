快訊

學生墜樓意外頻傳 究竟是誰沒有接住正在下墜的孩子？

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯倉儲大火水電工父子罹難 家屬怒揭「賠償金對折再扣保險」拒和解

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴全聯3法人、全聯施姓特助等14人。對此，罹難的廖姓水電工頭父子家屬質疑，包商根本是草菅人命，對於理賠毫無誠意，理賠金對折還扣保險金，「大公司太欺負人」，猶如多度在傷口上灑鹽，家屬堅持不跟包商新菱和解。

全聯大火案，51歲廖姓水電工頭帶著27歲兒子，與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。

廖姓工頭的姐姐說，至今快一年，八旬的媽媽至今還很難過，走不出喪子、喪孫的痛苦。包商動火前沒做好防護害命，根本是草菅人命，對於賠償更是一拖再拖，毫無誠意可言。

廖姓工頭的姐姐指出，弟弟是通順公司的員工，通順是新菱的下包廠商，工程承包廠商態度消極，家屬苦等逾半年，都未獲法定賠償，直到後來火調報告出爐後，確認肇責，新菱公司才談和解金額，家屬要求每人1500萬元，結果被打對折，然後通順為每名員工保險300萬元也要從中扣除，等於新菱只願意給450萬元，家屬完全沒感受到廠商的誠意。

廖姓工頭的姐姐認為，「大公司的做法實在是太欺負人」，猶如多度在家屬傷口上灑鹽，不但理賠金對折，連原本就要給家屬的保險金還內含，家屬堅持不跟包商新菱和解。

大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照
大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照

姐姐 保險 水電

延伸閱讀

全聯大火9死 工人動火前不知底下鋪滿PS板「若知道就不接了」

台中倉儲大火起訴 全聯聲明：深感沉痛並負責任面對司法調查

全聯倉儲大火9死...包商為趕工竟違規「動火」 工人曝險境釀慘劇

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

相關新聞

全聯倉儲大火水電工父子罹難 家屬怒揭「賠償金對折再扣保險」拒和解

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴全聯3法人、全聯施姓特助等14...

檢察官起訴死人！程序鬧烏龍 台東法院裁定公訴不受理

台東李姓男子今年9月酒駕發生交通事故，但偵審期間，李男已死亡，檢察官仍提起公訴聲請簡易判決處刑。結果法院發現後，認定程序...

全聯大火9死 工人動火前不知底下鋪滿PS板「若知道就不接了」

台中大肚全聯倉儲去年施工大火釀9死，台中地檢署今依過失致死罪嫌起訴全聯公司等17人，查出承包廠商新菱公司為趕工，陳姓監工...

獨／副總統交管2警車禍 高市警要求對民車管制「手勢要明確」

副總統蕭美琴日前帶無公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳走行程，往返時，宜蘭、台北兩執行交管員警發生事故釀輕重傷；為避免...

嘉義勇破「小熊維尼幣商」詐團 檢察官張建強獲特殊貢獻獎肯定

嘉義地檢署檢察官張建強以偵破知名「小熊維尼專業幣商」假幣商車手案表現亮眼，成功揭露詐團以投資泰達幣（USDT）為名詐財近...

影視公司老闆拿一物免除教召 未出境又不報到下場曝

經營影視公司的徐姓男子是陸軍退伍的後備軍人，去年接獲動員符號精誠教育召集令，拿國泰航空機票獲核准免除，後因行程生變未出境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。