全聯倉儲大火水電工父子罹難 家屬怒揭「賠償金對折再扣保險」拒和解
台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署今依過失致死等罪嫌起訴全聯3法人、全聯施姓特助等14人。對此，罹難的廖姓水電工頭父子家屬質疑，包商根本是草菅人命，對於理賠毫無誠意，理賠金對折還扣保險金，「大公司太欺負人」，猶如多度在傷口上灑鹽，家屬堅持不跟包商新菱和解。
全聯大火案，51歲廖姓水電工頭帶著27歲兒子，與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。
廖姓工頭的姐姐說，至今快一年，八旬的媽媽至今還很難過，走不出喪子、喪孫的痛苦。包商動火前沒做好防護害命，根本是草菅人命，對於賠償更是一拖再拖，毫無誠意可言。
廖姓工頭的姐姐指出，弟弟是通順公司的員工，通順是新菱的下包廠商，工程承包廠商態度消極，家屬苦等逾半年，都未獲法定賠償，直到後來火調報告出爐後，確認肇責，新菱公司才談和解金額，家屬要求每人1500萬元，結果被打對折，然後通順為每名員工保險300萬元也要從中扣除，等於新菱只願意給450萬元，家屬完全沒感受到廠商的誠意。
廖姓工頭的姐姐認為，「大公司的做法實在是太欺負人」，猶如多度在家屬傷口上灑鹽，不但理賠金對折，連原本就要給家屬的保險金還內含，家屬堅持不跟包商新菱和解。
