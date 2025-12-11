聽新聞
嘉義勇破「小熊維尼幣商」詐團 檢察官張建強獲特殊貢獻獎肯定
嘉義地檢署檢察官張建強以偵破知名「小熊維尼專業幣商」假幣商車手案表現亮眼，成功揭露詐團以投資泰達幣（USDT）為名詐財近億元的手法，卓著績效獲肯定，榮獲114年新世代打擊詐欺犯罪特殊貢獻有功人員。頒獎於12月10日在高檢署南區新世代打詐策略行動2.0研習會上公開表揚。
張建強在偵辦此案時，查出詐團利用LINE假冒專業幣商，聲稱可協助投資泰達幣，誘騙被害人購買後轉入指定錢包；實際上該團隊只是負責提領、轉交詐欺現金的假幣商車手。全案共有35名被害人受騙，財損近億元。張檢在偵查終結後，依加重詐欺、洗錢等罪對詐團成員提起公訴，並具體求處3至9年徒刑，同時積極查扣犯罪所得，成功向法院聲請扣押4筆房屋、土地，重創南部大型詐欺洗錢組織，展現跨機關合作的辦案成果。
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，將持續嚴厲打擊詐欺與洗錢犯罪，透過具體求刑、查扣犯罪所得，協助被害人減少損失；也呼籲民眾切勿相信「保證獲利」、「輕鬆賺錢」的投資話術，提高警覺，才能共同維護國人財產安全。
