聽新聞
0:00 / 0:00
檢察官起訴死人！程序鬧烏龍 台東法院裁定公訴不受理
台東李姓男子今年9月酒駕發生交通事故，但偵審期間，李男已死亡，檢察官仍提起公訴聲請簡易判決處刑。結果法院發現後，認定程序違法，依法裁定公訴不受理。
判決中指出，李男於今年9月間在關山鎮因飲酒後駕車，發生追撞事故，雖未造成重傷或死亡，但經酒測，酒精濃度達每公升1.55毫克，嚴重超標，被依公共危險罪送辦。
檢察官偵審後於同年9月30日聲請簡易判決處刑，未料，被告在10月1日死亡，檢察官仍於同月8日將案件送到法院，等於對1名已死亡的人提起公訴。
法院審理時發現，全戶戶籍資料及前案紀錄都清楚顯示被告已死亡，依刑事訴訟法規定，若被告在起訴前死亡，檢察官應直接作不起訴處分，而不是逕行提起公訴，程序上明顯違法。
案件雖然證據齊全，包括呼氣酒精測定、事故現場照片與證人陳述等。法官表示，本案程序違背規定，因此不必經言詞辯論，直接裁定公訴不受理。檢察官疏忽處理，才導致「自己起訴自己無法審理」的戲碼。
有法界人士指出，此案凸顯出最基本的資料查核並未確實執行。他直言被告是否仍在世，是起訴前最基本的確認事項。這種錯誤很少見，但一旦發生，就會讓外界質疑偵查是否草率。
該人士也提到，戶政資料、前案資料都會即時更新，只要檢察官或書記官在起訴前多看一眼系統，就不會發生。過去偶爾也出現被告死亡後仍被起訴的狀況，多半是因各單位資料未即時串接，或承辦人忽略閱卷資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言