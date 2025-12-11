檢察官起訴死人！程序鬧烏龍 台東法院裁定公訴不受理

台東李姓男子今年9月酒駕發生交通事故，但偵審期間，李男已死亡，檢察官仍提起公訴聲請簡易判決處刑。結果法院發現後，認定程序違法，依法裁定公訴不受理。

判決中指出，李男於今年9月間在關山鎮因飲酒後駕車，發生追撞事故，雖未造成重傷或死亡，但經酒測，酒精濃度達每公升1.55毫克，嚴重超標，被依公共危險罪送辦。

檢察官偵審後於同年9月30日聲請簡易判決處刑，未料，被告在10月1日死亡，檢察官仍於同月8日將案件送到法院，等於對1名已死亡的人提起公訴。

法院審理時發現，全戶戶籍資料及前案紀錄都清楚顯示被告已死亡，依刑事訴訟法規定，若被告在起訴前死亡，檢察官應直接作不起訴處分，而不是逕行提起公訴，程序上明顯違法。

案件雖然證據齊全，包括呼氣酒精測定、事故現場照片與證人陳述等。法官表示，本案程序違背規定，因此不必經言詞辯論，直接裁定公訴不受理。檢察官疏忽處理，才導致「自己起訴自己無法審理」的戲碼。

有法界人士指出，此案凸顯出最基本的資料查核並未確實執行。他直言被告是否仍在世，是起訴前最基本的確認事項。這種錯誤很少見，但一旦發生，就會讓外界質疑偵查是否草率。