體育主播父不滿酒駕撞死兒判10年 侯友宜：採取更有效力方式嚇阻

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生逃逸，台中地院國民法庭今上午依酒駕、肇逃致死2罪判他10年；陳的父親是體育主播，聽到判決結果直言「非常不滿意，得不到公平正義。」新北市長侯友宜今天表示，酒駕零容忍，要採取更有效力的方式嚇阻。

侯友宜表示，身為在酒駕所造成傷害的被害者家屬，尤其父母親，這是難以接受的一個打擊，自己完全可以理解他們的心情，這種傷痛是沒有辦法彌補的。