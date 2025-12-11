快訊

體育主播父不滿酒駕撞死兒判10年 侯友宜：採取更有效力方式嚇阻

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生逃逸，台中地院國民法庭今上午依酒駕、肇逃致死2罪判他10年；陳的父親是體育主播，聽到判決結果直言「非常不滿意，得不到公平正義。」新北市長侯友宜今天表示，酒駕零容忍，要採取更有效力的方式嚇阻。

侯友宜表示，身為在酒駕所造成傷害的被害者家屬，尤其父母親，這是難以接受的一個打擊，自己完全可以理解他們的心情，這種傷痛是沒有辦法彌補的。

侯友宜認為，尤其對酒駕不但是要零容忍，要採取更有效力的方式來嚇阻酒駕發生，現在為止酒駕層出不窮的發生。要去思考，這一次的判決，會不會讓民眾覺得司法離民眾太遠，量刑這麼輕，為什麼被害者一直一直地在呼籲，尤其累犯仍然沒有辦法嚇阻。所以要痛定思痛，在司法的量刑上要重新考慮，該重則重，對累犯如何做更好的強制性，必須要做好改革，這是所有人民的心聲，這也是這一次事件被害者的家屬的心聲。酒駕零容忍，絕對不要再發生了。

新北市長侯友宜表示，酒駕零容忍，要採取更有效力的方式嚇阻。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，酒駕零容忍，要採取更有效力的方式嚇阻。記者江婉儀／攝影

