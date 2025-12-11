獨／副總統交管2警車禍 高市警要求對民車管制「手勢要明確」

副總統蕭美琴日前帶無公職身分的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳走行程，往返時，宜蘭、台北兩執行交管員警發生事故釀輕重傷；為避免憾事發生，高市警局日前開會指示實施道路特勤時，前導車與警車須保持安全車距，對民車管制手勢或措施應明確，以安全引導車隊行駛。

副總統蕭美琴上周五到宜蘭，24歲林姓警員在執行副總統的特勤勤務時，遭一輛速度飛快的廂型車撞成重傷；副總統和行政院長卓榮泰事後曾前往探視這2名受傷員警，向傷者以及家屬表達慰問，並感謝醫療團隊全力投入治療工作。

為避免憾事再度發生，高市警局日前開會針對執行特勤道路警衛任務時，指示在車隊行進之間，前導車與前導警車須保持安全車距，對於民車的管制手勢或措施例如減速、靠邊或停止時應明確。