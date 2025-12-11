全聯倉儲大火9死...包商為趕工竟違規「動火」 工人曝險境釀慘劇

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，台中地檢署近1年偵查今依過失致死等罪嫌起訴全聯公司等17人；檢方查出，全聯的下包廠商新菱公司當天為趕工，陳姓監工未申請動火許可，就命工人切割樓地板，現場藍姓負責人也容任下屬在危險環境下違規動火，對2人求重刑。

中檢指出，大肚區興建中的「全聯大肚生鮮二廠」2024年12月19日大火釀9名工人罹難，指派主任檢察官蕭擁溱、檢察官周至恒，赴現場履勘、指揮偵辦，經火調鑑識確認起火點在廠房地下1樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料導致。

檢方查，全聯公司編制的「工程科技部」負責統籌旗下生鮮倉儲廠、門市的新建及維運工程，2022年1月為擴建「大肚生鮮二廠」，將營造、冷凍設備等工程平行發包給互益、新菱公司等廠商，並由工程科技部最高施姓主管、唐姓副理，及朱姓專案承辦人負責工程協調管理。

互益的吳姓負責人兼總經理則指派靳姓副理擔任工地主任，新菱的林姓在台業務負責人兼總經理指派藍姓副為現場負責人。

檢方查出，全聯等3公司明知大肚廠地下1樓鋪設大量易燃的「PS板（聚苯乙烯泡沫塑料）」，且上方樓層管道間存有直通地下1樓的管道孔洞縫隙，卻未依法設置防火安全衛生設施。

2024年12月19日上午新菱公司為趕工，由陳姓監工即主任工程師在未申請動火許可下，指示下包商紋禕公司許姓負責人派陳姓、黃姓員工在管道間使用氧乙炔切割樓板，並僅由新菱的高姓工程師撿工地內的矽酸鈣板、木板，予以拼接覆蓋，充作安全防護措施。

檢方發現，陳、黃切割樓地板過程時，也未依規定使用防火毯遮擋火星，僅用簡易板材遮蔽，經現場安衛巡檢的林姓、楊姓人員發現，2人卻也疏未要求其等立即停止、命改善，才導致高溫火星沿管道間縫隙掉落引燃，最終大火釀7名本國人、2名越南籍移工葬生火窟。

檢方偵結依過失致死、職業安全衛生法起訴全聯、互益及新菱公司等3名法人，及施、唐、朱、靳、藍、陳、高、許、陳、黃、林，及楊等12人。

檢方並就新菱公司藍姓現場負責人，以他明知工程地下室鋪設易燃物即將灌漿，為趕工就容任下屬在危險環境下違規動火，另陳男身為監工，未申請動火許可也沒告知施工人下方有易燃物，且於偵查中否認犯行，佯稱有在場監火，之後改口推卸責任。