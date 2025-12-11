房地產男狂打柯建銘手機206通 稱「送入塔」未成恐嚇但犯此罪

從事房地產的陳姓男子去年7月取得立法委員通訊錄，涉用母親、胞姊的門號打電話給民進黨團總召柯建銘，且在警方約談製作筆錄後，繼續打電話給柯，撥打柯的3個門號共計206通電話。台北地檢署今偵結，依違反個人資料保護法起訴。

起訴指出，陳男以不詳管道取得立委通訊錄，得知柯建銘的3個手機門號，2024年7月16日至2025年3月14日，涉以不知情的母親、胞姊的手機，分別撥打57通、83通、11通電話至柯建銘持有的3個門號。

警方今年3月、4月約談製作調查筆錄後，陳男不知悔改，繼續用母親的手機，打電話至柯建銘的2個門號，分別38通、17通，全案共計撥打206通，涉違法利用柯建銘的門號，以強暴方式干擾柯建銘生活及使用門號自由。

51歲陳男辯稱，他在跑房地產業務時，需要民代協助，蔡姓證人基於好意提供他第9屆立法委員行動電話通訊錄；蔡姓證人則稱他沒提供，懷疑陳男自行偷拍通訊錄。檢方認定，陳男違反個人資料保護法及刑法強制罪，從重依非公務機關未基於特定目的利用個人資料罪起訴。

另名陳姓男子今年2月19日晚間10時許打電話到柯建銘立院辦公室，戴姓國會助理接聽電話，陳涉在電話中稱要送入塔等語。