印尼女懷胎8月不想養...自行服藥產死胎 檢起訴墮胎罪
懷有8月身孕的印尼籍女子因故向同鄉友人購買墮胎藥物，今年6月中旬連續2天在租屋處多次服用後，產出因肺泡嚴重膨脹的死胎，隨即通知仲介公司送醫，桃園地檢署偵結，將她依墮胎罪起訴。
起訴指出，32歲印尼女移工MEMI因懷有身孕又不想生，拖延至8個月大時，直到今年6月16日才到新竹縣香山區三姓橋火車站，向一名不詳印尼男子以 1萬2500元購買墮胎藥物。
MEMI供稱，她取得墮胎藥後，翌日下午5時至同年月18日中午12時，在桃園市中壢區的住處，多次自行服用該藥物，導致腹中懷胎8個月胎兒於同月18日下午產出後，因肺泡嚴重膨脹不全，又缺乏適當醫療而死亡，她隨後通知仲介公司將胎兒送醫，經院方報警處理。
檢察官表示，被告MEMI於警詢時及偵查中均坦承不諱，且有法醫相驗屍體證明書、檢驗報告書、胎兒照片、分娩現場照片、墮胎藥「喜克潰」照片、診斷證明書及法務部法醫研究所的解剖報告書與鑑定報告書等證據存卷可考，依刑法第288條第1項墮胎罪起訴。
