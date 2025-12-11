印尼女懷胎8月不想養...自行服藥產死胎 檢起訴墮胎罪

懷有8月身孕的印尼籍女子因故向同鄉友人購買墮胎藥物，今年6月中旬連續2天在租屋處多次服用後，產出因肺泡嚴重膨脹的死胎，隨即通知仲介公司送醫，桃園地檢署偵結，將她依墮胎罪起訴。

起訴指出，32歲印尼女移工MEMI因懷有身孕又不想生，拖延至8個月大時，直到今年6月16日才到新竹縣香山區三姓橋火車站，向一名不詳印尼男子以 1萬2500元購買墮胎藥物。

MEMI供稱，她取得墮胎藥後，翌日下午5時至同年月18日中午12時，在桃園市中壢區的住處，多次自行服用該藥物，導致腹中懷胎8個月胎兒於同月18日下午產出後，因肺泡嚴重膨脹不全，又缺乏適當醫療而死亡，她隨後通知仲介公司將胎兒送醫，經院方報警處理。