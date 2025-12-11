台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，案發後有多名營造主管被列過失致死被告交保，台中地檢署偵辦近1年終偵查終結，今天依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造，及新菱公司等3名法人，及全聯公司僅次董事長職位的施姓特助等14人。

中檢去年案發隔天，通知承攬倉儲新建工程空調設備的新菱公司、承攬營建工程的互益公司、承攬機電工程的兆申公司，以及負責分包空調配管的紋禕工程行等，包括現場施工、作業人員共24人到案。

檢方複訊後認定，空調配管作業人員以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員也未善盡督導責任，才導致火星引燃穩熱板（PS板），引發火勢釀9死8傷事故。

檢方也就當天起火位置，比對施工配置圖，掌握空調廠商、工班，經比對證詞發現，當天工人使用乙炔切割機就倉儲鋼構的樓地板切割，準備自4樓拉空調配管至下層樓時，因切割會噴濺大量火花，加上施工處非密閉，四面八方仍存有空隙，火花可能因此噴濺掉落才引燃。

檢方也發現，當天切割樓地板時，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，才認定包括施作工人、督導單位有過失。