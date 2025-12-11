快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，案發後有多名營造主管被列過失致死被告交保，台中地檢署偵辦近1年終偵查終結，今天依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造，及新菱公司等3名法人，及全聯公司僅次董事長職位的施姓特助等14人。

中檢去年案發隔天，通知承攬倉儲新建工程空調設備的新菱公司、承攬營建工程的互益公司、承攬機電工程的兆申公司，以及負責分包空調配管的紋禕工程行等，包括現場施工、作業人員共24人到案。

檢方複訊後認定，空調配管作業人員以氧乙炔切割樓地板作業時，疑有未盡防火防護措施的注意義務，相關監督人員也未善盡督導責任，才導致火星引燃穩熱板（PS板），引發火勢釀9死8傷事故。

檢方也就當天起火位置，比對施工配置圖，掌握空調廠商、工班，經比對證詞發現，當天工人使用乙炔切割機就倉儲鋼構的樓地板切割，準備自4樓拉空調配管至下層樓時，因切割會噴濺大量火花，加上施工處非密閉，四面八方仍存有空隙，火花可能因此噴濺掉落才引燃。

檢方也發現，當天切割樓地板時，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，才認定包括施作工人、督導單位有過失。

檢方當時命新菱公司擔任總督導的藍姓副理、督導空調配管的陳姓主任工程師，列為過失致死罪嫌被告，各命60萬元、40萬元交保；另承包施作空調配管的紋禕公司許姓負責人、陳姓與黃姓員工，同列過失致死被告，各命20萬元、10萬元，及5萬元交保。

大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照
大肚全聯倉儲2024年12月19日大火，釀9死8傷慘劇。圖／報系資料照

過失致死 工人

延伸閱讀

全聯砸30億導入電子標籤 規劃三年內1,250家門市全面採用

人失蹤2小時後才折返尋找 退休校長命喪玉山領隊涉過失致死10萬交保

大全聯青埔店即起試營運 打造量販＋百貨一站式購物中心 自有品牌「大推」全新亮相

全聯OMO虛實整合！集團四大通路福利券全新上線

相關新聞

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

台中大肚全聯倉儲2024年12月19日大火釀9死8傷慘劇，案發後有多名營造主管被列過失致死被告交保，台中地檢署偵辦近1年...

影／NONO出庭了！ 遭控性侵害6女 面對鏡頭一語不發

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台...

印尼女懷胎8月不想養...自行服藥產死胎 檢起訴墮胎罪

懷有8月身孕的印尼籍女子因故向同鄉友人購買墮胎藥物，今年6月中旬連續2天在租屋處多次服用後，產出因肺泡嚴重膨脹的死胎，隨...

1年豪收8千萬卻欠稅不還 網拍賣家「拒繳到底」下場曝光

設籍桃園的李姓男子在蝦皮平台販售商品，帳戶於1年內交易金額高達近8千萬元，卻對所欠營業稅、食品與藥事法罰鍰及交通違規、勞...

房地產男狂打柯建銘手機206通 稱「送入塔」未成恐嚇但犯此罪

從事房地產的陳姓男子去年7月取得立法委員通訊錄，涉用母親、胞姊的門號打電話給民進黨團總召柯建銘，且在警方約談製作筆錄後，...

前鄉長傅民雄貪汙重判20年又涉賣官起訴 電子腳環科技監控防逃

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄官司纏身，任職鄉長時因貪汙罪遭屏東地院重判20年，上訴二審，又因賣官收賄案，近日遭屏東地檢署起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。