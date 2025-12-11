1年豪收8千萬卻欠稅不還 網拍賣家「拒繳到底」下場曝光

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

設籍桃園的李姓男子在蝦皮平台販售商品，帳戶於1年內交易金額高達近8千萬元，卻對所欠營業稅、食品與藥事法罰鍰及交通違規、勞保欠費等合計111萬4640元完全不理不繳。案件移送行政執行後，他多次未到場說明金流，也沒有提出任何清償計畫。嘉義分署拘提到案後，李男仍堅持不繳，行政執行官只得向嘉義地方法院聲請管收，法院審酌其拒不履行義務與資金流向不明，最後裁准管收。

嘉義分署表示，李男自2023年11月至2024年3月未申辦營業登記即於網路販售商品，被核課營業稅及罰鍰；另因銷售未經查驗安全性、含藥品成分及標示不符規定之商品，遭多地衛生局依食品衛生管理法、藥事法裁罰。他在此期間於銀行開立8個帳戶，交易金額達7992萬餘元，卻提領超過1億4337萬元，金流異常，且將帳戶資金提領殆盡。

分署表示，李男先前在衛生局約談已自承販賣違規商品，但對應負擔之公法債務長期置之不理，符合行政執行法所列「隱匿或處分應供執行財產」情形，因此向法院聲請拘票、管收，均獲准。

嘉義分署呼籲，欠稅民眾應及早清繳，如無力一次繳清，也可以提供擔保申請分期；若惡意拒繳、規避執行，最終將面臨拘提與管收的強力執行措施。

李男（右）帳戶一年內交易近8千萬元卻拒繳111萬欠款，嘉義分署依法強制執行。記者李宗祐／翻攝
李男（右）帳戶一年內交易近8千萬元卻拒繳111萬欠款，嘉義分署依法強制執行。記者李宗祐／翻攝
嘉義分署執行人員拘提李男（左二）到案，因拒繳逾百萬欠稅且金流不明，最終由法院裁准管收。記者李宗祐／翻攝
嘉義分署執行人員拘提李男（左二）到案，因拒繳逾百萬欠稅且金流不明，最終由法院裁准管收。記者李宗祐／翻攝

