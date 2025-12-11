前鄉長傅民雄貪汙重判20年又涉賣官起訴 電子腳環科技監控防逃

屏東縣竹田鄉前鄉長傅民雄官司纏身，任職鄉長時因貪汙罪遭屏東地院重判20年，上訴二審，又因賣官收賄案，近日遭屏東地檢署起訴。屏東地院近日裁定，傅民雄從限制出境出海8個月，定期到派出所報到，改為科技監控8個月，接受電子腳環、每周一、三、五在限制住居地用手機拍攝臉部照片傳送到科技設備監控中心報到。

法院裁定指出，傅民雄因違反貪汙罪，今年10月3日法院訊問，傅坦承起訴書所載全部犯行，裁定10萬元後停止羈押，改為限制住居，限制出境出海，每周三中午12時到竹田分駐所報到。

但未料，法院在今年12月4日行準備程序時，檢方指出，傅民雄在偵查及移審接押坦承犯行，在準備程序時否認，考量此案為最輕本刑7年以上重罪，加上傅另案遭判刑20年以上，還有事實須釐清，為防止傅民雄逃亡，請求施以科技監控。

傅民雄及辯護人則說，他交保以來遵守到竹田分駐所報到，就算離開外縣市活動，都是當日往返，沒有在限制住居地點外過夜，也沒有接近海邊，且他對另案提上訴，二審審理中，審理初期，不可能在此時間點甘冒另案與此案遭判有罪風險而逃亡。若檢方聲請有其必要性，則他願意以提高保證金的方式取代科技監控，可再提出20萬元保證金，或請以個案手機方式施以科技監控。

法院裁定指出，傅民雄從2019年到2025年有多次往返金門紀錄。傅民雄稱，他的祖籍是廣東蕉嶺，會到金門祭祖，有活動都會回去，也有台胞證。法院考量，金門與大陸地區通行便利，衡以重最常伴隨逃亡可能性，是趨吉避凶，不願受罰人性，有相當理由足認被告有懼重刑而逃匿、規避後續審判與執行程度的高度可能，而有羈押原因。