北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

台北市信義區上月發生死亡車禍，8旬李姓婦人要去晨運，在馬路口未注意路況闖紅燈，遭直行機車撞上，2天後送醫不治，轄區警方到場處理，赫然發現肇事駕駛譚姓男子是「同行」，任職於松山分局松山派出所。松山警分局指出，對此不幸事故深表遺憾，並向家屬致上誠摯慰問，將協助雙方進行後續事宜。

警方調查，82歲李姓婦人上月28日清晨5點59分行經信義區仁愛路與光復南路口，在路口闖紅燈遭26歲譚姓員警撞上，2人撞擊後人車倒地，李婦倒地不起，送醫搶救2天後因顱內出血不治。

由於死者是兩天後死亡，譚員當時並未被移送，而是被依過失致死罪嫌函送台北地檢署偵辦。