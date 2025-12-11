北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市信義區上月發生死亡車禍，8旬李姓婦人要去晨運，在路口未注意路況闖紅燈，遭直行機車撞上，2天後送醫不治，轄區警方到場處理，赫然發現肇事駕駛譚姓男子是「同行」，任職於松山分局松山派出所。松山警分局指出，對此不幸事故深表遺憾，並向家屬致上誠摯慰問，將協助雙方進行後續事宜。

警方調查，82歲李姓婦人上月28日清晨5點59分行經信義區仁愛路與光復南路口，在路口闖紅燈遭26歲譚姓員警撞上，2人撞擊後人車倒地，李婦倒地不起，送醫搶救2天後因顱內出血不治。

由於死者是兩天後死亡，譚員當時並未被移送，而是被依過失致死罪嫌函送台北地檢署偵辦。

據了解，譚員當天是要上清晨6點的班，租屋處在信義區，出發到松山派出所車程大約僅15分鐘，短短路程不幸就發生憾事，事發後手部也有骨折情況，至今仍請假在家休養未上班；譚員稱因天色暗、視線不佳才沒有注意，十分懊悔。

松山警分局外觀。記者李隆揆／攝影
松山警分局外觀。記者李隆揆／攝影

闖紅燈 死亡

延伸閱讀

華中橋機車引道多彎 北市3月內提改善措施

北市青山王暗訪繞境 男子趁人潮偷拍女子裙底風光當場遭逮

高級中等學校商業類技藝競賽 北市獲獎數倍增

台中市輕熟女北屯闖紅燈 撞上機車騎士傷重不治

相關新聞

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

擁有不少粉絲的「仙塔律師」李宜諪律師涉嫌參與詐騙集團案，震驚法界，昨（9）日於法院出現關鍵性轉折。她先前兩度堅決否認犯行，甚至曾指控檢察官誘導認罪，而今突然改變訴訟策略...

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

新北市金山警分局莊姓巡佐涉嫌收賄包庇賭場，經基隆地檢署偵查起訴，基隆地院審理後今天依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪，判莊...

北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

台北市信義區上月發生死亡車禍，8旬李姓婦人要去晨運，在馬路口未注意路況闖紅燈，遭直行機車撞上，2天後送醫不治，轄區警方到...

洗車工無照酒駕撞死醫大生肇逃判10年 死者父喊判太輕

苗栗吳姓男子今年三月無照酒駕，開車撞死陳姓醫學男大生後逃逸；吳長期無照開車，事發前累積十五件交通違規十七萬元罰鍰未繳，且...

法界：國民法庭重判已近法定刑度天花板 要加重須修法

吳姓洗車工人酒駕撞死陳姓醫大生，昨被依酒駕致死、肇逃致死分判九年、五年，前罪逼近法定刑最高十年，法界認為國民法庭已是重判...

實習律師酒駕撞死人賠償1200萬 減刑為4年半

實習律師鄭皓文前年參加事務所聚會，酒後駕賓士車返家時超速發生車禍，撞死高姓男子，台北地方法院國民法官法庭依不能安全駕駛動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。