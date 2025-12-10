快訊

「室內裝修商」得標炸藥採購案？國防部：得標商營業項目有16項

太子集團購4艘10億元豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團購置4台豪華遊艇、價值超過10億元，這4艘遊艇的金主竟是集團主席陳志「第三把手」吳逸先所有，而吳逸先把遊艇掛在香港博高公司名下，登記負責人是其胞姊吳宜家，檢方昨拘提吳宜家到案，訊後以270萬元交保、限制出境出海、實施科技監控。

據調查，吳宜家是陸配，嫁給吳柏毅（香港博高備位董事）來台，她的胞弟吳逸先原是大陸籍人士，後來放棄陸籍身分，現為柬埔寨人，也是太子集團核心角色，負責豪華遊艇管理，相當受陳志倚重。

據調查，吳逸先曾經來過台灣，但疫情後就沒在入境，因而將旗下4艘遊艇交由吳宜家管理，這4艘遊艇於2017至2025年間，曾多次停留基隆港，其中3台早在洗錢案爆發前就已駛離，最後1台則是今年初開走。

調查指出，遊艇停靠台灣期間，大多是供太子集團幹部玩樂、開趴使用，有次陳志還親自站在遊艇上迎接貴客，親自跟大家揮手致意，當時現場還有迎賓旗袍辣妹，場面十分壯觀。

此外，專案小組還查出，太子集團在台有設立地下匯兌組織，核心成員是玄古管理顧問公司王俊國，每次陳志與高階幹部李添來台去酒店、高檔餐廳飲宴玩樂的開銷，都由王男拿現金支付，檢警也同步拘提王俊國到案，並在彰化、台北查扣新台幣1300萬元現金，另扣押大批人民幣、日幣、韓幣、披索等外幣，金額待清點。

檢警約談對象還包括吳柏毅、遊艇船長黃慶德、行政人員傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，吳柏毅訊後100萬元交保；傅璻如60萬元交保，均限制出境出海。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，遊艇管理者吳宜家涉洗錢270萬元交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，遊艇管理者吳宜家涉洗錢270萬元交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，管理遊艇事務的行政人員傅璻如60萬元交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，管理遊艇事務的行政人員傅璻如60萬元交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，遊艇管理者吳宜家丈夫吳柏毅100萬元交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，遊艇管理者吳宜家丈夫吳柏毅100萬元交保、限制出境出海。記者蘇健忠／攝影

遊艇 太子集團

延伸閱讀

太子集團在台地下匯兌曝光 檢警再查扣1300萬現金

太子集團疑購買4豪奢遊艇洗錢 遊艇管理者270萬交保

影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

太子集團跨國洗錢…北檢追OBU帳戶 第二波聲押3台籍幹部獲准

相關新聞

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

擁有不少粉絲的「仙塔律師」李宜諪律師涉嫌參與詐騙集團案，震驚法界，昨（9）日於法院出現關鍵性轉折。她先前兩度堅決否認犯行，甚至曾指控檢察官誘導認罪，而今突然改變訴訟策略...

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

新北市金山警分局莊姓巡佐涉嫌收賄包庇賭場，經基隆地檢署偵查起訴，基隆地院審理後今天依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪，判莊...

太子集團購4艘10億元豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，追查金流發現，該集團購置4台豪華遊艇、價值超過10億元，這4艘遊艇的金主竟是集團主席陳志「...

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞 法官重判

彰化縣一名20歲男子與友人將未成年的小女友灌醉後，趁少女不醒人事時，男子先是看著友人在車內性侵自己女友，還拍下性侵影片後...

14業者非法處理1600噸廢棄物 不法所得逾1億

環境部環境管理署與基隆地方檢察署、內政部警政署保七總隊第三大隊及基隆市環境保護局組成專案小組，成功破獲一個橫跨非法「仲介...

民進黨創黨元老許富男22年前收瀝青廠商1058萬 判6年定讞啟動防逃

民進黨台北市前議員許富男收賄為特定瀝青廠商護航，圍標大台北區的道路重鋪工程弊案，台灣高等法院更二審依貪汙治罪條例不違背職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。