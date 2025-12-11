聽新聞
0:00 / 0:00

實習律師酒駕撞死人賠償1200萬 減刑為4年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

實習律師鄭皓文前年參加事務所聚會，酒後駕賓士車返家時超速發生車禍，撞死高姓男子，台北地方法院國民法官法庭依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判他七年六月徒刑；鄭以已賠償被害家屬一千二百萬元、一審量刑違誤為由上訴，台灣高等法院昨減為四年六月徒刑。

高院指出，一審判決後才「達成調解及給付賠償完畢」，為「足以影響科刑」情狀，一審來不及審酌，因此撤銷改判。但酒駕不值得同情，無從依刑法第五十九條「情堪憫恕」條款減刑，鄭另指原判決關於科刑事項的認定及程序上違誤也無理。

廿八歲鄭皓文（原名鄭兆宇）前年五月五日晚間和同事到台北市光復北路用餐，再到忠孝東路五段ＫＴＶ續攤，翌日凌晨一時許醉倒街頭。六日凌晨五時，鄭搭計程車到賓士車停車處自行開車回家，行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞路邊，車子失控飛過分隔島波及三台轎車，五十四歲高姓男子的車遭撞毀，重傷不治。

國民法官庭審理時，檢察官指鄭肇事時速八十四公里，酒測值超過標準值三倍，實習律師知法犯法。鄭稱肇事後頭部受創，很多事情記不清楚，平常很少開車，還說因迫於職場無奈、力求表現而飲酒。

一審考量鄭犯罪危害至鉅，判七年六月刑。鄭上訴，律師指一審時聲請調查量刑的證據都沒調查，並引「李佳修酒駕案」類比，指李家庭支持、社會復歸條件都不如鄭，定讞刑度僅五年六月；鄭今年二月與被害家屬達成調解，賠償一千二百萬元，希望高院給予緩刑。

告訴代理人說，鄭到靈堂跪拜卻還記得拍照，舉措只是想求輕判，所作所為是「強迫被害人原諒」，達成調解應至多減一年刑度。

計程車 國民法官 檢察官 酒測 律師 酒駕 賓士

延伸閱讀

達成調解及賠償1200萬 台大畢業實習律師酒駕撞死人減刑理由曝光

酒駕撞死醫大生判10年…體育主播父不滿 中院減刑理由曝光

巴西國會審波索納洛減刑案 議員霸占議長席抗議

台大畢業實習律師酒駕撞死人「願用餘生來彌補」 二審減為4年6月

相關新聞

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

擁有不少粉絲的「仙塔律師」李宜諪律師涉嫌參與詐騙集團案，震驚法界，昨（9）日於法院出現關鍵性轉折。她先前兩度堅決否認犯行，甚至曾指控檢察官誘導認罪，而今突然改變訴訟策略...

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

新北市金山警分局莊姓巡佐涉嫌收賄包庇賭場，經基隆地檢署偵查起訴，基隆地院審理後今天依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪，判莊...

北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

台北市信義區上月發生死亡車禍，8旬李姓婦人要去晨運，在馬路口未注意路況闖紅燈，遭直行機車撞上，2天後送醫不治，轄區警方到...

洗車工無照酒駕撞死醫大生肇逃判10年 死者父喊判太輕

苗栗吳姓男子今年三月無照酒駕，開車撞死陳姓醫學男大生後逃逸；吳長期無照開車，事發前累積十五件交通違規十七萬元罰鍰未繳，且...

法界：國民法庭重判已近法定刑度天花板 要加重須修法

吳姓洗車工人酒駕撞死陳姓醫大生，昨被依酒駕致死、肇逃致死分判九年、五年，前罪逼近法定刑最高十年，法界認為國民法庭已是重判...

實習律師酒駕撞死人賠償1200萬 減刑為4年半

實習律師鄭皓文前年參加事務所聚會，酒後駕賓士車返家時超速發生車禍，撞死高姓男子，台北地方法院國民法官法庭依不能安全駕駛動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。