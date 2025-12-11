聽新聞
0:00 / 0:00

法界：國民法庭重判已近法定刑度天花板 要加重須修法

聯合報／ 記者曾健祐王宏舜／連線報導

吳姓洗車工人酒駕撞死陳姓醫大生，昨被依酒駕致死、肇逃致死分判九年、五年，前罪逼近法定刑最高十年，法界認為國民法庭已是重判，被害家屬仍無法接受，恐需再立法提高量刑，警惕酒駕行為。

根據司法院統計，國民法庭審理酒駕致死，量刑以七至十年刑最多，可能出現「定錨效應」；該罪可處三年以上十年以下徒刑，國民法官量刑較過去職業法官來得重。

吳男犯兩罪，刑法第一八五之三條第二項酒駕致人於死、一八五之四條駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，法定刑各為三年以上十年以下、一年以上七年以下。

檢察官說，過去職業法官判酒駕致死罪多落在三至五年刑間，量處六年已屬重判，本案國民法官刑度拉高到九年，已快到法定刑天花板。

也有法官說，酒駕致死判九年，接近殺人罪最輕本刑十年，客觀上已屬於極重判，可見國民參審制度上路，素人法官們痛惡酒駕，能感受被害家屬之痛，在法定刑內做出反映國人情感決定。

另名法官說，國民法官法二○二三年上路，酒駕害命動輒判七年徒刑，一開始有律師跳腳「怎麼判那麼重？」但引進國民法官就是要導入國民法感情，當大多數國民法官庭都判這區間刑度時，代表「過去職業法官太佛心」。

法界也認為，酒駕致人於死，屬於酒駕故意與過失致死結合犯，因終究非故意殺人，過往刑度不高，近年雖逐漸調高刑度，但心存僥倖者仍層出不窮；從家屬的悲鳴，立法者應再思考，現行刑度是否足生警惕。

國民法官 酒駕 肇逃 司法院 檢察官 法官

延伸閱讀

達成調解及賠償1200萬 台大畢業實習律師酒駕撞死人減刑理由曝光

酒駕撞死醫大生判10年…體育主播父不滿 中院減刑理由曝光

酒駕未繳18萬罰鍰遭執行署查封公寓 龜山男為保房分8期繳清

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

相關新聞

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

擁有不少粉絲的「仙塔律師」李宜諪律師涉嫌參與詐騙集團案，震驚法界，昨（9）日於法院出現關鍵性轉折。她先前兩度堅決否認犯行，甚至曾指控檢察官誘導認罪，而今突然改變訴訟策略...

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

新北市金山警分局莊姓巡佐涉嫌收賄包庇賭場，經基隆地檢署偵查起訴，基隆地院審理後今天依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪，判莊...

北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

台北市信義區上月發生死亡車禍，8旬李姓婦人要去晨運，在馬路口未注意路況闖紅燈，遭直行機車撞上，2天後送醫不治，轄區警方到...

洗車工無照酒駕撞死醫大生肇逃判10年 死者父喊判太輕

苗栗吳姓男子今年三月無照酒駕，開車撞死陳姓醫學男大生後逃逸；吳長期無照開車，事發前累積十五件交通違規十七萬元罰鍰未繳，且...

法界：國民法庭重判已近法定刑度天花板 要加重須修法

吳姓洗車工人酒駕撞死陳姓醫大生，昨被依酒駕致死、肇逃致死分判九年、五年，前罪逼近法定刑最高十年，法界認為國民法庭已是重判...

實習律師酒駕撞死人賠償1200萬 減刑為4年半

實習律師鄭皓文前年參加事務所聚會，酒後駕賓士車返家時超速發生車禍，撞死高姓男子，台北地方法院國民法官法庭依不能安全駕駛動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。