法界：國民法庭重判已近法定刑度天花板 要加重須修法

吳姓洗車工人酒駕撞死陳姓醫大生，昨被依酒駕致死、肇逃致死分判九年、五年，前罪逼近法定刑最高十年，法界認為國民法庭已是重判，被害家屬仍無法接受，恐需再立法提高量刑，警惕酒駕行為。

根據司法院統計，國民法庭審理酒駕致死，量刑以七至十年刑最多，可能出現「定錨效應」；該罪可處三年以上十年以下徒刑，國民法官量刑較過去職業法官來得重。

吳男犯兩罪，刑法第一八五之三條第二項酒駕致人於死、一八五之四條駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，法定刑各為三年以上十年以下、一年以上七年以下。

有檢察官說，過去職業法官判酒駕致死罪多落在三至五年刑間，量處六年已屬重判，本案國民法官刑度拉高到九年，已快到法定刑天花板。

也有法官說，酒駕致死判九年，接近殺人罪最輕本刑十年，客觀上已屬於極重判，可見國民參審制度上路，素人法官們痛惡酒駕，能感受被害家屬之痛，在法定刑內做出反映國人情感決定。

另名法官說，國民法官法二○二三年上路，酒駕害命動輒判七年徒刑，一開始有律師跳腳「怎麼判那麼重？」但引進國民法官就是要導入國民法感情，當大多數國民法官庭都判這區間刑度時，代表「過去職業法官太佛心」。

法界也認為，酒駕致人於死，屬於酒駕故意與過失致死結合犯，因終究非故意殺人，過往刑度不高，近年雖逐漸調高刑度，但心存僥倖者仍層出不窮；從家屬的悲鳴，立法者應再思考，現行刑度是否足生警惕。