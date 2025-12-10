聽新聞
14業者非法處理1600噸廢棄物 不法所得逾1億
環境部環境管理署與基隆地方檢察署、內政部警政署保七總隊第三大隊及基隆市環境保護局組成專案小組，成功破獲一個橫跨非法「仲介、清除、貯存、處理」的完整環保犯罪產業鏈。全案由基隆地檢署偵結起訴，共起訴明○公司等14家業者，估計非法貯存、清除及處理廢棄物達1600公噸，估算需追繳犯罪所得逾1億元。
環管署表示，明○公司為「廢塑膠」再利用機構，自2023年4月起，透過宏○公司仲介11家清除機構向工廠收受「廢塑膠混合物」等事業廢棄物，並收取每公斤新台幣8至10元不等的處理費後，再進行非法破碎及壓縮打包處理，試圖以塑膠片名義輸出國外。後因境外輸出遭攔查而受阻，開始承租廠房非法貯存持續對外收受的廢棄物，以賺取高額廢棄物處理費，所幸專案小組及時破獲防止假再利用真棄置案件再次發生。
環管署表示，宏○公司實際負責人為廢棄物清除處理公會理事長，竟仲介新北市轄內清除業者將原本應送往焚化爐處理的廢棄物，轉以低價交付明○公司，並且收取每公斤新台幣0.5至2.25元不等的仲介費，經專案小組抽絲剝繭下，將整個廢棄物非法清除處理網絡逐一釐清，終結廢棄物非法處理集團。
環管署指出，非法清除、貯存及處理廢棄物之上下游不肖業者，基隆地檢署已依涉犯「廢棄物清理法」第46條行政刑罰偵結起訴，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。
