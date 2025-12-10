快訊

14業者非法處理1600噸廢棄物 不法所得逾1億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

環境部環境管理署與基隆地方檢察署、內政部警政署保七總隊第三大隊及基隆市環境保護局組成專案小組，成功破獲一個橫跨非法「仲介、清除、貯存、處理」的完整環保犯罪產業鏈。全案由基隆地檢署偵結起訴，共起訴明○公司等14家業者，估計非法貯存、清除及處理廢棄物達1600公噸，估算需追繳犯罪所得逾1億元。

環管署表示，明○公司為「廢塑膠」再利用機構，自2023年4月起，透過宏○公司仲介11家清除機構向工廠收受「廢塑膠混合物」等事業廢棄物，並收取每公斤新台幣8至10元不等的處理費後，再進行非法破碎及壓縮打包處理，試圖以塑膠片名義輸出國外。後因境外輸出遭攔查而受阻，開始承租廠房非法貯存持續對外收受的廢棄物，以賺取高額廢棄物處理費，所幸專案小組及時破獲防止假再利用真棄置案件再次發生。

環管署表示，宏○公司實際負責人為廢棄物清除處理公會理事長，竟仲介新北市轄內清除業者將原本應送往焚化爐處理的廢棄物，轉以低價交付明○公司，並且收取每公斤新台幣0.5至2.25元不等的仲介費，經專案小組抽絲剝繭下，將整個廢棄物非法清除處理網絡逐一釐清，終結廢棄物非法處理集團。

環管署指出，非法清除、貯存及處理廢棄物之上下游不肖業者，基隆地檢署已依涉犯「廢棄物清理法」第46條行政刑罰偵結起訴，最高可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。

明O公司非法貯存廢棄物樣態。。圖／環境部環境管理署提供
廢棄物 基隆

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

擁有不少粉絲的「仙塔律師」李宜諪律師涉嫌參與詐騙集團案，震驚法界，昨（9）日於法院出現關鍵性轉折。她先前兩度堅決否認犯行，甚至曾指控檢察官誘導認罪，而今突然改變訴訟策略...

「1天給1萬」換不取締 金山警索賄、包庇賭場圖利罪判4年半

新北市金山警分局莊姓巡佐涉嫌收賄包庇賭場，經基隆地檢署偵查起訴，基隆地院審理後今天依貪汙治罪條例對於主管事務圖利罪，判莊...

14業者非法處理1600噸廢棄物 不法所得逾1億

環境部環境管理署與基隆地方檢察署、內政部警政署保七總隊第三大隊及基隆市環境保護局組成專案小組，成功破獲一個橫跨非法「仲介...

民進黨創黨元老許富男22年前收瀝青廠商1058萬 判6年定讞啟動防逃

民進黨台北市前議員許富男收賄為特定瀝青廠商護航，圍標大台北區的道路重鋪工程弊案，台灣高等法院更二審依貪汙治罪條例不違背職...

總統府遭共諜滲透開庭 吳釗燮前助理何仁傑大喊：我沒做錯

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送中國大陸，台北地院依...

詐賣2.9億法拉利 賽車手陳肯特稱「放棄馬紹爾群島護照」求交保遭駁

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，台中地檢署今年6...

