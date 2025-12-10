快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

聯合新聞網／ 綜合報導

仙塔律師。圖／摘自仙塔律師臉書

擁有不少粉絲的「仙塔律師」李宜諪律師涉嫌參與詐騙集團案，震驚法界，昨（9）日於法院出現關鍵性轉折。她先前兩度堅決否認犯行，甚至曾指控檢察官誘導認罪，如今突然改變訴訟策略，當庭改口且全數認罪，令外界譁然。法界同行更預測執業資格「幾乎一定保得住了」。

此前，仙塔律師的辯護策略極為強硬，不僅透過律師聲請傳喚多名證人，更一度計畫聲請傳喚法學學者，希望對所涉洩密罪進行法律鑑定，以圖脫罪。然而，9日出庭時的「急轉彎」收斂策略，證實法官釋出的訊息成為影響關鍵。

法界同行解讀：法官公開「硬凹難輕縱」心證 為求生機

對於這項戲劇性轉變，律師界的資深人士紛紛指出，這與審理法官在庭上公開的心證息息相關。

「巴毛律師」陳宇安昨（9）日在Threads上直言不諱地指出仙塔律師選擇認罪的實質原因，「仙塔為什麼認罪，因為法官上次已經曉諭如果她要這樣答辯，最後如果認為有罪不會輕判」，甚至以更為白話的方式翻譯法官的警示，「妳繼續瞎掰就準備去關。」陳宇安認為，李宜諪選擇在關鍵時刻認罪，是「識時務者為俊傑」，若持續硬拗，「不認大概律師牌也沒了」，顯示是為了避免重刑和喪失執業資格而做出的「求生」決定。

有網友提及，「認不認她的律師牌都會不見啊」，巴毛律師回覆「不會啊，一年以下（刑期）基本就可以保牌啦」，甚至預測「幾乎一定保得住了」，而且若被拔牌，這輩子都不能再考了。

此位，另一位律師李怡貞也在臉書上回顧了李宜諪此前強硬的態度，提到，「上一次看她的出庭表現，老實話我覺得還蠻帶種的，各種勘驗、聲請問證人、甚至找法界大佬要當專家證人，無所不用其極」。她認為，這次快速認罪「顯然應該是法官有稍微公開心證」的結果，而法官的意思就是，「妳這樣要硬凹狂弄，法院就不可能輕縱」。

李怡貞強調，涉案律師此時「即時踩剎車認罪是好事」，畢竟詐欺案的社會危害極大，她語重心長地警惕，「希望年輕的律師能引以為戒，任何抄捷徑的路都不會是好的路，不管是跟詐團合作或是睡事務所老闆，遲早反噬自己。蹲好馬步，才能賺該賺的錢，長久的錢」。

