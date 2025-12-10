太子集團洗錢案追查豪華遊艇 犯嫌怕露臉包緊緊進北檢
柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢，台北地檢署追查金流，發現旗下的豪華遊艇一度停泊台灣，昨搜索拘提疑負責管理遊艇業務的王姓被告等6人到案，稍早其中吳姓被告6百萬交保，仍等候具保。今調查局依洗錢防制法移送犯嫌，犯嫌等人全身包緊緊，有人僅露出眉眼，有人乾脆拿外套蓋住頭顱，在戒護下迅速走路法警室等候複訊。
檢方追查，太子集團在台有豪車豪宅，旗下疑似還有豪華遊艇，曾一度停泊台灣，且有專人保管、處理遊艇業務，為釐清遊艇在台是否僅供成員娛樂，或有其他走私資金等不法用途，12月9日執行第四波專案，兵分14路搜索、拘提與遊艇業務相關的王、黃、吳、許、吳、傅等6人到案。
今下午，檢方諭知吳姓被告6百萬元交保、限制出境出海，但直至晚間尚未辦保。其餘黃姓、吳姓、傅姓、許姓被告陸續移送北檢複訊。王姓被告由於涉案情節重大，仍在詢問中，不排除移送北檢，經聲請羈押可能。
吳姓、傅姓、許姓被告等人今晚經調查官移送複訊，全身包得密不透風，以衣物遮擋上銬的雙否外，還戴口罩、連帽外套遮蔽面容，有人僅露出眉眼，有人甚至由調查官替他拿羽絨外套遮住頭顱，絲毫不願令人見到真面目。
