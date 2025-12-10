快訊

柬埔寨太子集團在台洗錢案 北檢再拘提6人、1被告600萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

柬埔寨太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署追查金流，迄今已有7人羈押獲准，昨日執行第4波專案，兵分14路搜索王姓被告等6人住居所及2家公司，拘提王等6人到案，今陸續移送複訊。檢方複訊後，諭知吳姓被告600萬元交保，限制出境出海。

檢方追查，太子集團在台有豪車豪宅，旗下疑似還有豪華遊艇，且有專人保管、處理遊艇業務，為釐清遊艇在台是否僅供成員娛樂，或有其他走私資金等不法用途，再度發動搜索、拘提與遊艇相關的王、黃、吳等6人到案。

台北地檢署偵辦太子集團在台涉犯洗錢、組織犯罪等案件，12月9日指揮調查局台北市調查處、基隆市調查站、刑事局第九大隊、台北市警察局信義分局等單位，執行第四波搜索行動，搜索王姓被告等6人之住居所及2家公司共14處所，並拘提王姓被告等6人到案說明。

檢方偵辦此案，前3波專案累計7人羈押，包含天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、特助李守禮、管理超跑的邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊。

檢方追查，太子集團利用境外公司在台開設OBU帳戶，轉匯贓款至位於台灣的天旭、尼爾公司，繳納「和平大苑」豪宅貸款等費用，部分贓款層層轉到其他國家洗錢；尼爾公司林揚茂疑似是OBU帳戶總管，近日再查出部分金流疑轉入滿堂紅旗下公司帳戶，日前提訊尼爾創新財務副總鄭巧枚，及借提羈押禁見的蔡閔如，釐清是否涉太子集團洗錢案。

北檢日前已向台北地方法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，和平大苑房屋11戶、車位48個、各式豪車及銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計價值高達45億2766萬餘元；日前再查扣8車，共計已查扣34輛豪車。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，日前聲押禁見尼爾公司財務主管鄭巧枚（左1）、天旭財務主管陳麗珊（中）獲准，提訊天旭人資長辜淑雯（右1）。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
北檢偵辦太子集團在台洗錢案，調查官、刑警分別拘提黃姓被告等6人到案，今陸續移送複訊。記者蕭雅娟／攝影
北檢偵辦太子集團在台洗錢案，調查官、刑警分別拘提黃姓被告等6人到案，今陸續移送複訊。記者蕭雅娟／攝影

