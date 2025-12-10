快訊

總統府遭共諜滲透開庭 吳釗燮前助理何仁傑大喊：我沒做錯

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送中國大陸，台北地院依國家機密保護法判黃10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑被押解時大喊「我沒有做錯」。

因事涉國安，高院未公開審理。

同案被告包括時任賴清德副總統機要的總統府前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、何仁傑，吳尚雨被判4年、邱世元6年2月、何仁傑8年2月徒刑。吳一審審判中承認犯罪事實、承認罪名，今年9月5日以50萬元交保、8日辦保完成。

黃取榮除了本案外，他因長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾6百萬元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上有期徒刑，現由高院審理中。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，2017年起遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密，檢調調查，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

黃取榮、邱世元向吳尚雨、何仁傑刺探與蒐集包括總統、副總統參訪友邦的公務秘密，檢調今年2月18日發動第1波搜索、約談，2月19日邱世元、黃取榮遭聲押禁見獲准。2月23日檢調第2波搜索吳尚雨、2月24日也聲押吳獲准，4月10日檢調第3波搜索何仁傑，再聲押何仁傑獲准。

黃取榮等人不認罪。有人供稱，交付大陸情工的資料是拼湊現成的資訊、資訊根本不具情報價值，且對岸情工很好胡弄，未被北院採信。

民進黨前資深黨工黃取榮（左）、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑（中）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜案，台灣高等法院審理中。記者王宏舜／攝影
民進黨前資深黨工黃取榮（左）、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑（中）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜案，台灣高等法院審理中。記者王宏舜／攝影

網紅律師「仙塔律師」李宜諪幫靈骨塔詐騙集團成員辯護時，涉嫌轉達指示給同夥賣掉首飾、豪車，被依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年。她原本不認罪，12月9日出庭大逆轉，全部改口認罪。 仙塔律師是誰、為何爆紅、又是如何涉入詐騙案？台灣還有哪些知名律師也涉及詐案，《聯合新聞網》整理讓你一次瞭解。

