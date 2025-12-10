總統府遭共諜滲透開庭 吳釗燮前助理何仁傑大喊：我沒做錯

民進黨前資深黨工黃取榮透過黨內人脈滲透副總統及外交部長核心幕僚，竊取外訪行程及接見友邦等機敏資料傳送中國大陸，台北地院依國家機密保護法判黃10年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑被押解時大喊「我沒有做錯」。

因事涉國安，高院未公開審理。

同案被告包括時任賴清德副總統機要的總統府前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、何仁傑，吳尚雨被判4年、邱世元6年2月、何仁傑8年2月徒刑。吳一審審判中承認犯罪事實、承認罪名，今年9月5日以50萬元交保、8日辦保完成。

黃取榮除了本案外，他因長期發展組織，刺探、收集我國政府機關的機敏資訊，不法獲利逾6百萬元，高檢署依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴，求處12年以上有期徒刑，現由高院審理中。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，2017年起遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密，檢調調查，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

黃取榮、邱世元向吳尚雨、何仁傑刺探與蒐集包括總統、副總統參訪友邦的公務秘密，檢調今年2月18日發動第1波搜索、約談，2月19日邱世元、黃取榮遭聲押禁見獲准。2月23日檢調第2波搜索吳尚雨、2月24日也聲押吳獲准，4月10日檢調第3波搜索何仁傑，再聲押何仁傑獲准。