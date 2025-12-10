詐賣2.9億法拉利 賽車手陳肯特稱「放棄馬紹爾群島護照」求交保遭駁

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，台中地檢署今年6月搜索將他聲押獲准，依組織等罪嫌起訴；陳聲請解停止羈押，稱「願放棄馬紹爾群島護照」，台中地院以他有逃亡之虞，駁回並裁定延長羈押2月，可抗告。

台中地檢起訴指出，美國法拉利經銷商跨海透過律師提告，指日前購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量超跑遭詐。

檢察官指揮專案團隊，比對國際匯款紀錄、偽造文件來源，今年6月11日搜索陳男（48歲）並聲押獲准，查出陳具雙重國籍且是「國際職業賽車手」，利用旗下鉑鈞等3間公司名義，與另名陳姓財務長，偽造國內知名理律法律事務所、日本宇賀神國際法律事務所的法律意見書、發票。

陳等並持該文件，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」、「47號車」的完全產權，誘使美國超跑買家2023年7月兩度匯款了美金共935萬元（約新台幣2.92億元）至新加坡、香港的帳戶，隨後層層轉回國內並提領現金，意圖切斷資金流向。

檢方也查出，陳男2023年以「貴公子娛樂城」等線上博弈平台收賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4000萬元，同年8月以虛偽增資迂迴5000萬元辦理豹子公司增資，藉以粉飾公司資力；偵結依組織、洗錢、詐欺、賭博及違反公司法等起訴他。

陳男主張，他雖有本國、馬爾紹群島雙重國籍，但護照都被扣押，他願意放棄馬爾紹群島護照，他和家人都在台中，事業中心在他灣，不可能潛逃，也積極尋求和解，想籌措款項賠償，且資產都被凍結，自己深切反省、絕無逃亡想法，請求交保並以限制住居、出境出海及電子監控取代羈押。