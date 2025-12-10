9千件解剖經驗！名法醫親授 連江推「司法相驗精進」補足戰力

為強化離島司法相驗品質，福建連江地方檢察署推動「司法相驗精進計畫」，今天下午2時在地檢署大禮堂舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師親自授課，吸引醫師、法官與司法警察官踴躍參與，現場互動熱烈。

本次研討會並邀請福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增親臨指導，連江地方法院院長游文科、連江縣立醫院院長張志華亦到場支持，展現司法、醫療跨域合作的高度共識。

潘至信為法醫病理與解剖病理專科醫師，累積解剖案件逾9千件，曾主刀百餘件社會重大矚目案件，在法醫界享有盛譽。此次研討會中，他以自身經驗，深入解析3件重大法醫名案，包括2013年菲律賓海巡人員射殺「廣大興28號」漁民案、彰化日月明功教團集體虐殺高中生案，以及2023年「五億高中生墜樓案」，說明法醫如何在高度爭議案件中，判斷死亡原因與死亡方式，協助司法釐清真相。

研討會分為兩場次，首場聚焦「社會矚目案件之相驗解剖問題研討」，剖析法醫鑑定在定讞關鍵時刻所扮演的角色；第二場則以「相驗流程與兒虐案件相驗重點」為題，詳細介紹司法相驗證明書的記載重點，以及臨床診斷與司法解剖間的判斷落差，提升第一線人員專業敏感度。

毛有增在致詞時指出，司法相驗是為死者發聲、伸張正義的重要環節，馬祖地區醫療與法醫資源有限，如何建立合乎程序、值得信賴的相驗制度格外重要，感謝連江縣立醫院醫師長年投入，也期待透過計畫與研討持續精進在地相驗能量。

會中，連江地檢署檢察長林彥良並在與會貴賓見證下，致贈感謝狀予連江縣立醫院，由院長張志華代表接受，肯定醫師群在無編制法醫與特約法醫的情況下，長期輪值支援司法相驗，守護真相、服務鄉親。

連江地檢署表示，「司法相驗精進計畫」於今年4月報請法務部核備後正式啟動，為期一年，計畫期間，遇有司法相驗案件，將由法醫研究所或北、中、南地檢署指派法醫師支援，並於案件程序完成後，與在地醫師進行專業座談，傳承實務經驗。