9千件解剖經驗！名法醫親授 連江推「司法相驗精進」補足戰力

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

為強化離島司法相驗品質，福建連江地方檢察署推動「司法相驗精進計畫」，今天下午2時在地檢署大禮堂舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師親自授課，吸引醫師、法官與司法警察官踴躍參與，現場互動熱烈。

本次研討會並邀請福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增親臨指導，連江地方法院院長游文科、連江縣立醫院院長張志華亦到場支持，展現司法、醫療跨域合作的高度共識。

潘至信為法醫病理與解剖病理專科醫師，累積解剖案件逾9千件，曾主刀百餘件社會重大矚目案件，在法醫界享有盛譽。此次研討會中，他以自身經驗，深入解析3件重大法醫名案，包括2013年菲律賓海巡人員射殺「廣大興28號」漁民案、彰化日月明功教團集體虐殺高中生案，以及2023年「五億高中生墜樓案」，說明法醫如何在高度爭議案件中，判斷死亡原因與死亡方式，協助司法釐清真相。

研討會分為兩場次，首場聚焦「社會矚目案件之相驗解剖問題研討」，剖析法醫鑑定在定讞關鍵時刻所扮演的角色；第二場則以「相驗流程與兒虐案件相驗重點」為題，詳細介紹司法相驗證明書的記載重點，以及臨床診斷與司法解剖間的判斷落差，提升第一線人員專業敏感度。

毛有增在致詞時指出，司法相驗是為死者發聲、伸張正義的重要環節，馬祖地區醫療與法醫資源有限，如何建立合乎程序、值得信賴的相驗制度格外重要，感謝連江縣立醫院醫師長年投入，也期待透過計畫與研討持續精進在地相驗能量。

會中，連江地檢署檢察長林彥良並在與會貴賓見證下，致贈感謝狀予連江縣立醫院，由院長張志華代表接受，肯定醫師群在無編制法醫與特約法醫的情況下，長期輪值支援司法相驗，守護真相、服務鄉親。

連江地檢署表示，「司法相驗精進計畫」於今年4月報請法務部核備後正式啟動，為期一年，計畫期間，遇有司法相驗案件，將由法醫研究所或北、中、南地檢署指派法醫師支援，並於案件程序完成後，與在地醫師進行專業座談，傳承實務經驗。

截至目前，已依計畫完成6場司法相驗與座談，未來期望由在地醫師逐步承擔一般相驗案件，並在疑難案件中即時連線法醫專家，為馬祖地區建立更即時、精準且溫暖的司法相驗體系。

福建連江地方檢察署今天下午舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師親自授課，吸引醫師、法官與司法警察官踴躍參與，反映熱烈。圖／連江地檢署提供
福建連江地方檢察署今天下午舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師親自授課，吸引醫師、法官與司法警察官踴躍參與，反映熱烈。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長林彥良（左）並在與會貴賓見證下，致贈感謝狀予連江縣立醫院，由院長張志華代表接受，肯定醫師群在無編制法醫與特約法醫的情況下，長期輪值支援司法相驗，守護真相、服務鄉親。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長林彥良（左）並在與會貴賓見證下，致贈感謝狀予連江縣立醫院，由院長張志華代表接受，肯定醫師群在無編制法醫與特約法醫的情況下，長期輪值支援司法相驗，守護真相、服務鄉親。圖／連江地檢署提供
為強化離島司法相驗品質，福建連江地方檢察署今天下午舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師親自授課，吸引醫師、法官與司法警察官踴躍參與，與會人士合影。圖／連江地檢署提供
為強化離島司法相驗品質，福建連江地方檢察署今天下午舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師親自授課，吸引醫師、法官與司法警察官踴躍參與，與會人士合影。圖／連江地檢署提供

司法 醫師 馬祖

相關新聞

前飛官吸收管制官蒐集雄三飛彈情資「210萬賣大陸人」 更一審今重判

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，不法獲利210萬元，台中高分院今年5月間審結，分依違反國安法既遂、...

中油三接弊案！皇昌：有心人士勾結禿鷹集團放空股票 執行長按鈴告發

中油三接工程傳採購弊案，皇昌營造執行長林明照今下午至台北地檢署直指，有心人士勾結禿鷹集團刻意抹黑皇昌，在「大賺百億元」等...

殺前女友同居人還棄屍 彰化男打親情牌盼停押交保 法官駁回

彰化縣賴姓男子因不滿前女友朱女另結新歡，今年2月在朱女住處，持刀殺害朱女同居人李男，朱女還協助賴男將李男棄屍在大排水溝，...

詐賣2.9億法拉利 賽車手陳肯特稱「放棄馬紹爾群島護照」求交保遭駁

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，台中地檢署今年6...

整理包／爆紅仙塔律師是誰？涉詐騙案始末 細數那些成罪犯的名律師

網紅律師「仙塔律師」李宜諪幫靈骨塔詐騙集團成員辯護時，涉嫌轉達指示給同夥賣掉首飾、豪車，被依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年。她原本不認罪，12月9日出庭大逆轉，全部改口認罪。 仙塔律師是誰、為何爆紅、又是如何涉入詐騙案？台灣還有哪些知名律師也涉及詐案，《聯合新聞網》整理讓你一次瞭解。

阿北沈默或辯解？柯文哲涉貪案明後2天開庭 提示200宗卷證

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院明天起開庭2天進行200宗以上證據提示，傳...

