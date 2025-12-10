阿北沈默或辯解？柯文哲涉貪案明後2天開庭 提示200宗卷證

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院明天起開庭2天進行200宗以上證據提示，傳喚柯文哲共11名被告出庭，柯對證據提示是否表示意見？可能是提示程序是否順利的變數。

合議庭規畫2天內提示完的證據，包括偵查中既有的148宗卷證、審判時加累的30餘宗卷證及法官職權函調的卷證，只要合議庭認為寫判決時用得到的，依法均須提示，粗估總共應提示的卷證會在200宗以上，每宗厚度不一。

一般刑事訴訟程序，提示證據由合議庭於法庭投影布幕上秀出，再審問被告、辯護人、公訴檢察官有無意見，正式言詞辯論才是決定官司勝負的關鍵。

不過，依既往法庭活動觀察，「柯文哲案」審理過程審判長曾准許柯文哲就「法律以外」的內容發言，甚至柯曾在法庭暴衝怒罵公訴檢察官穢語，明、後2天的證據提示時柯是否對證據發言？柯沈默或者辯解？目前很難預料。

柯文哲依收賄、圖利、侵占、背信4罪起訴，檢察官對他求刑28年6月，不過，柯對被起訴犯行從未認罪，此外，柯不服檢察官製作同案被告「認罪筆錄」，多次聲請勘驗偵查光碟以確認「認罪被告」的真意也曾獲裁准。

與柯文哲訴訟策略相反的「認罪被告」包括台北市前副市長彭振聲、台北市都委會前執秘邵琇珮、鼎越開發前董事長朱亞虎，彭、邵女、朱相關證據提示柯發不發言存在變因，程序如何進行要視審判長訴訟指揮而定。

合議庭下周一起召開言詞辯論程序，排定12月15日至19日、22日至24日連續辯論8天，12月25日為國定假日不開庭，26日是預備庭期。

言詞辯論的排法合議庭自有想法，為免與個別案情無關的當事人枯坐法庭，將11名被告依罪名或案情分為「3組」進行，如與罪名無關的被告即不必出庭。