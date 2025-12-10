影／廢棄物貨櫃運國外不法獲利逾5千萬 前新北環保局職員等23人遭訴

基隆地檢署指揮基隆市環保局、環境部、保七總隊等，查獲曾在新北市環保局任職的陳姓男子，離職後擔任一家再利用業者負責人，涉嫌透過公司仲介多家清除機構，非法收受並貯存廢塑膠混合物，再打包成磚狀藏貨櫃運至國外，總計不法所得5490萬元，檢方日前依違反廢棄物清理法偵結起訴23人、14間公司。

以收受家庭裝潢修繕一般廢棄物的「棧場」業者，因違法收受廢棄物，且欠缺合法去化管道屢往往會遭環保單位開罰，陳男在新北市環保局廢棄物處理規畫科任職時發現有商機，成立再利用公司擔任負責人。

基隆地檢署起訴表示，陳男為收受「廢塑膠」機構，卻從2023年4月起，透過他他公司仲介11家清除機構，向這些清除機構收取每公斤8至10元不等的處理費，非法收受並貯存廢塑膠混合物，再非法破碎及壓縮打包處理，另承租廠房持續對外收受廢棄物以賺取高額廢棄物處理費，並以塑膠片名義作為資源化產品輸出國外。

檢方說，陳男引薦新北市轄內多家「棧場」，將垃圾送至2間僅領有處理廢塑膠許可的公司，2間公司將垃圾打包成磚狀裝入貨櫃內部藏匿，再委託送至國外，並付費請國外廠商接收。

檢方表示，這2間公司以此方式，賺取非法清除費用的價差，分別不法所得4117萬餘元、700萬餘元；而陳男的公司則以收受的垃圾量，抽取業務費用獲利，非法為2間公司仲介高達520萬7821公斤垃圾，不法所得672萬元。

檢方8日依違反廢棄物清理法等罪嫌，起訴陳男等共23人，檢方表示，陳男利用專業，非法為2間公司仲介，犯罪情節重大，建請法院對陳男在內共5名核心角色被告，判處4年以上有期徒刑，其餘被告則從重量處適當刑責。