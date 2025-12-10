前飛官利誘軍官索飛彈機密收210萬 更一審今改認貪汙重判理由曝光

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，史不法獲利210萬元，台中高分院今年5月間審結，分依違反國安法既遂、未遂二罪，分判2年2月、10月徒刑，其中2年2月確定，未遂部分發回更一審，更一審今認定史除違反違反國安法之外，另犯行求賄賂罪，因此撤銷原審判決，改從重以貪汙罪論處，判刑1年6月、褫奪公權二年。

台中高分院說明，史男因違反國家安全法第2條第3款規定，而犯同法第7條第4項，第3項之為大陸地區收集關於公務上應祕密之文書未遂罪，處有期徒刑10月。又因違反國家安全法第2條第3款規定，而犯同法第7條第2項之為大陸地區收集關於公務上應祕密文書罪，處有期徒刑2年2月。

台中高分院指出，史男上訴最高法院後，上開未遂罪部分，經撤銷發回，判2年2月部分，經上訴駁回確定。撤銷發回部分，更一審認定，史除犯上開罪名外，另犯貪污治罪條例第11條第4項，第1項之非公務員對公務員關於違背職務之行為，行求賄賂罪，因所犯兩罪，具有相像競合犯關係，從較重之貪污罪處斷，而判處1年6月、褫奪公權2年，仍可上訴。

檢方調查，史濬程在2008年從空軍439聯隊少校飛行官退役後，2019年認識大陸地區人士「老張」，經老張引介現役飛官許展誠與大陸地區情治人員「子文」認識，子文以可賺錢為餌，誘使史收集我國軍事相關資料，約定史交付軍事資料後，可提領人民幣2萬元至5萬元不等報酬。

史貪圖不法報酬，罔顧國家安全或利益，2019年起佯稱因與美國軍方有交流，要求空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官許展誠，利用職務之便，提供軍事資料，承諾會視資料價值給予金錢對價。

許男為賺取報酬答應，雙方以LINE聯繫，還用「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等，作為軍事相關資料或報酬的暗語，2019間起至2024年間，史陸續向許收集其公務上應秘密之文書，陸續交付新台幣3萬元至5萬元不等，許前後收取22萬6000元，史則將存有許公務上應秘密文書檔案的隨身碟，攜至大陸交予「子文」，獲得210萬元。