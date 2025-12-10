中油三接弊案！皇昌：有心人士勾結禿鷹集團放空股票 執行長按鈴告發

中油三接工程傳採購弊案，皇昌營造執行長林明照今下午至台北地檢署直指，有心人士勾結禿鷹集團刻意抹黑皇昌，在「大賺百億元」等不實報導前大量放空股票，甚至在「敏感時間點」台電四接工程開標前惡意損害形象，告發營造業法、證券交易法、政府採購法、刑法等罪嫌。

林明照今在律師陪同下，告發禿鷹案背後不法之徒，及提供不實資訊給媒體的有心人士涉證券交易法、政府採購法、刑法等。據了解，皇昌營造得標中油三接工程，檢方調查此案，日前為保全證據所中油、世曦公司，約談13人均請回，皇昌並未被列為被告。

林明照指出，近日媒體報導中油觀塘液化天然氣接收站三接第二期工程，疑似有官商勾結，報導內容多次若有似無影射到本公司也參與其中，媒體報導在事前也並未向求證，未平衡報導，報導內容與事實差距甚大，造成民眾對採購案、工程施作過程及皇昌公司都有所誤解，「不想讓操控整件事情的不法之徒得逞，今天特地來台北地檢署按鈴申告」。

林明照表示，皇昌（2543）認為不肖業者結合禿鷹集團疑放空皇昌股票，獲取不當利益，且爆料時間點「極為敏感」今年11月11日剛好是「台電四接工程」11月18日開標日（當日流標）的前一周，涉以不實誇大的內容，引導評委難以公正公平評選，意圖操控讓皇昌不得標。

皇昌表示，疑似「有心人士勾結禿鷹集團」抹黑皇昌營造，刻意提供錯誤資訊，引導媒體報導中油三接工程涉爭議，利用媒體標記皇昌、取官網圖片誤導大眾，以「大賺百億元」「沉箱破裂，整個結構就像豆腐渣」等不實資訊影射皇昌政商關係良、得標獲取暴利，均非事實。

皇昌指出，身為上市公司財務報表經會計師事務所查核完竣，絕非有心人士稱的大賺百億元，沉箱破損因適逢藻礁公投，皇昌經中油指示暫緩投放沉箱至預定地，因台北港儲存空間不足，使沉箱因海浪起伏互相壯烈導致破損，後續新北市土木技師公會鑑定沉箱工程品質，結果顯示沉箱結構良好，無豆腐渣情事。