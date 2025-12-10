前飛官吸收管制官蒐集雄三飛彈情資「210萬賣大陸人」 更一審今重判

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，不法獲利210萬元，台中高分院今年5月間審結，分依違反國安法既遂、未遂二罪，分判2年2月、10月徒刑，最高法院8月駁回既遂部分上訴，判刑2年2月已確定，另外違反國安法未遂部分，判刑10月，發回台中高分院更一審，今天審結，認定涉犯貪汙，改判1年6月、褫奪公權2年。

檢方調查，史濬程在2008年從空軍439聯隊少校飛行官退役後，2019年認識大陸地區人士「老張」，經老張引介現役飛官許展誠與大陸地區情治人員「子文」認識，子文以可賺錢為餌，誘使史收集我國軍事相關資料，約定史交付軍事資料後，可提領人民幣2萬元至5萬元不等報酬。

史貪圖不法報酬，罔顧國家安全或利益，2019年起佯稱因與美國軍方有交流，要求空軍戰術管制聯隊戰術管制中心攔截管制官許展誠，利用職務之便，提供軍事資料，承諾會視資料價值給予金錢對價。

許男為賺取報酬答應，雙方以LINE聯繫，還用「遊戲」、「造型」、「電競比賽」或「造型有儲值」、「競賽額外獎金」等，作為軍事相關資料或報酬的暗語，2019間起至2024年間，史陸續向許收集其公務上應秘密之文書，陸續交付新台幣3萬元至5萬元不等，許前後收取22萬6000元，史則將存有許公務上應秘密文書檔案的隨身碟，攜至大陸交予「子文」，獲得210萬元。