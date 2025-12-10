快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

白銀投資詐騙猖狂 車手取款獲報酬6千被重判還需賠130萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

白銀價格不斷攀升，也成為詐騙集團的詐騙工具，張姓男子去年12月擔任詐團車手，詐團以「白銀投資公司」誘騙民眾投資，張男替詐團向被害人收款，騙走2名被害人共150萬元，張男共獲得報酬6千元，被彰化地方法院判刑1年6月及10月徒刑，並需賠被害人130萬元。

判決書指出，張男去年12月4日透過LINE加入詐騙集團， 約定每次去取款可獲2千元報酬，詐騙集團也以臉書刊登不實投資廣告，誘使吳姓被害人安裝假投資APP「匯立證券」後，再以LINE暱稱「台灣匯立後線客服」將吳某加入好友，要吳某交付60萬元、70萬元投資。

張男去年12月4日、6日以假工作證「白銀公司現金保障部門人員」到吳某住處分別收款60萬元、70萬元，再開出偽造的存款憑證給吳某，並依詐團指示，將130萬元放在某處汽車下方，由詐團收走，以此隱匿詐欺犯罪所得去向，張男因此獲報酬4 千元。

法官認為，張男曾有偽造文書、竊盜、毒品等前科素行不佳，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟又擔任詐欺集團車手，且讓被害人損失高達130萬元，雖張男坦承犯行，也繳回犯罪所得，但迄今未賠償告訴人損失，被害人也提告求償130萬元，因此依加重詐欺罪將他判刑10月，並判需賠被害人130萬元。

而另一名楊姓被害人去年也是在臉書看到詐團刊登不實投資廣告，詐團以相同手法要楊男安裝假投資APP「台灣匯立證券」後，要楊某交付20萬做投資，張男在去年12月4日也以白銀公司現金保障部門人員向楊某收取20萬元，再交給詐團，張男獲報酬2千元，也被另一名法官依加重詐欺罪判刑1年6 月。

張姓男子擔任詐團車手，騙走2名被害人共150萬元，彰化地方法院判刑1年6月及10月徒刑，並需賠被害人130萬元。記者林宛諭／攝影
張姓男子擔任詐團車手，騙走2名被害人共150萬元，彰化地方法院判刑1年6月及10月徒刑，並需賠被害人130萬元。記者林宛諭／攝影

詐團 被害人 詐騙集團

延伸閱讀

軍事作家黃竣民遭詐團盜用照片行騙 刑事局：高度重視

28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

開實體虛擬幣店騙3500萬警逮7人 黑幫主嫌機場出境前被逮

收款475萬！水泥工車手自稱被詐團騙 法官不信判應執行徒刑3年

相關新聞

前飛官吸收管制官蒐集雄三飛彈情資「210萬賣大陸人」 更一審今重判

退役飛官史濬程吸收空軍管制官許展誠，蒐集雄三飛彈情資，不法獲利210萬元，台中高分院今年5月間審結，分依違反國安法既遂、...

中油三接弊案！皇昌：有心人士勾結禿鷹集團放空股票 執行長按鈴告發

中油三接工程傳採購弊案，皇昌營造執行長林明照今下午至台北地檢署直指，有心人士勾結禿鷹集團刻意抹黑皇昌，在「大賺百億元」等...

殺前女友同居人還棄屍 彰化男打親情牌盼停押交保 法官駁回

彰化縣賴姓男子因不滿前女友朱女另結新歡，今年2月在朱女住處，持刀殺害朱女同居人李男，朱女還協助賴男將李男棄屍在大排水溝，...

詐賣2.9億法拉利 賽車手陳肯特稱「放棄馬紹爾群島護照」求交保遭駁

雙重國籍的國際賽車手陳宗傑（別名陳肯特）因誆賣2輛法拉利詐得2.9億元，還被查出利用賭博網站洗錢、增資，台中地檢署今年6...

整理包／爆紅仙塔律師是誰？涉詐騙案始末 細數那些成罪犯的名律師

網紅律師「仙塔律師」李宜諪幫靈骨塔詐騙集團成員辯護時，涉嫌轉達指示給同夥賣掉首飾、豪車，被依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年。她原本不認罪，12月9日出庭大逆轉，全部改口認罪。 仙塔律師是誰、為何爆紅、又是如何涉入詐騙案？台灣還有哪些知名律師也涉及詐案，《聯合新聞網》整理讓你一次瞭解。

阿北沈默或辯解？柯文哲涉貪案明後2天開庭 提示200宗卷證

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙、政治獻金侵占、背信案進入審判尾聲，台北地方法院明天起開庭2天進行200宗以上證據提示，傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。