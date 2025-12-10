白銀投資詐騙猖狂 車手取款獲報酬6千被重判還需賠130萬

白銀價格不斷攀升，也成為詐騙集團的詐騙工具，張姓男子去年12月擔任詐團車手，詐團以「白銀投資公司」誘騙民眾投資，張男替詐團向被害人收款，騙走2名被害人共150萬元，張男共獲得報酬6千元，被彰化地方法院判刑1年6月及10月徒刑，並需賠被害人130萬元。

判決書指出，張男去年12月4日透過LINE加入詐騙集團， 約定每次去取款可獲2千元報酬，詐騙集團也以臉書刊登不實投資廣告，誘使吳姓被害人安裝假投資APP「匯立證券」後，再以LINE暱稱「台灣匯立後線客服」將吳某加入好友，要吳某交付60萬元、70萬元投資。

張男去年12月4日、6日以假工作證「白銀公司現金保障部門人員」到吳某住處分別收款60萬元、70萬元，再開出偽造的存款憑證給吳某，並依詐團指示，將130萬元放在某處汽車下方，由詐團收走，以此隱匿詐欺犯罪所得去向，張男因此獲報酬4 千元。

法官認為，張男曾有偽造文書、竊盜、毒品等前科素行不佳，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟又擔任詐欺集團車手，且讓被害人損失高達130萬元，雖張男坦承犯行，也繳回犯罪所得，但迄今未賠償告訴人損失，被害人也提告求償130萬元，因此依加重詐欺罪將他判刑10月，並判需賠被害人130萬元。