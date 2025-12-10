達成調解及賠償1200萬 台大畢業實習律師酒駕撞死人減刑理由曝光

知名法律事務所實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）參加迎新送舊聚會，酒後駕駛賓士車返家，超速撞死高姓吊車司機，台北地院國民法官法庭認為鄭未同理被害家屬的心情，依服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死罪判他7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院審理時，鄭和死者家屬以1200萬元達成調解並賠償完畢，高院今減為4年6月徒刑。

高院表示，達成調解與給付金額為第一審辯論終結後所發生「足以影響科刑」情狀，一審來不及審酌，因此由高院撤銷原判決刑度。鄭皓文（28歲）主張一審未依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，且科刑事項的認定、程序上皆有違誤，但高院認為鄭酒後駕車，造成被害人家屬極大痛苦，無任何值得同情憐憫之處，無從依刑法第59條規定減刑，且原判決關於科刑事項的認定及程序上也無誤，鄭指摘無理由。

高院審酌鄭皓文明知刑法禁止酒駕，卻在聚餐飲酒後，無視呼氣酒精濃度測定值高達每公升0.83毫克，仍以時速84公里以上的高速，馳騁在車流量較大的交流道處，致車輛失控撞擊高姓吊車司機死亡，對被害人家屬造成永難彌平的損失，犯罪手段及惡性甚大，所生危害至鉅。

鄭皓文因事後積極極向被害人家屬表示悔意，盡力彌補所造成損失，已與被害人家屬以1200萬元達成調解並給付完畢，考量犯後態度、家庭支持系統良好、教育程度為台大法律系畢業、曾為實習律師，現從事補習班行政職工作，以及鄭的品行、智識程度、年齡尚輕、具勞動意願、生活情形及未來復歸社會可能性等一切情狀，參酌國民法官法第二審是兼具續審制與事後審制的性質，對國民法官科刑高度尊重，僅針對原審未及審酌的「調解及給付賠償完畢」情狀將原刑度改判為4年6月。

鄭皓文2023年5月5日晚間開賓士車和同事到台北市光復北路「花滔廚房」餐廳用餐，隨後到忠孝東路5段「SING!GO」KTV續攤，翌日凌晨1時許醉倒於街頭。

6日凌晨5點，鄭攔搭計程車到賓士車停車處，自行開車回家，車子行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞到路邊，車子失控飛過分隔島，波及等待左轉的3輛轎車，將54歲高姓駕駛的車子當場撞毀，高也重傷不治。

一審考量鄭皓文知法犯法、犯罪行為惡性重大，犯罪危害至鉅，卻仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬的心情，還迫使被害家屬接受他的賠償金，不過，鄭的家庭支持良好，更生可能性高，判7年6月刑。

鄭不服刑度而提上訴，高院準備程序時，律師埋怨一審時聲請調查量刑的證據都沒調查，還說他們主張「腦部受損」是狡辯，並引「李佳修酒駕案」類比，指李的家庭支持、社會復歸條件都不如鄭，定讞的刑度僅5年6月，相形之下對鄭並不公允。

辯護律師稱一審因為鄭兆宇是實習律師而拉高刑度，但實習律師的酒駕注意程度應與一般人一樣，例如以前有「業務過失」加重的規定，現在也刪除，鄭在今年2月24日於北院新店簡易庭與被害家屬達成調解，給付1200萬元賠償且已履行，希望高院考量刑法第59條「情堪憫恕」條款予以緩刑。

高妻表示，看到鄭會害怕、不舒服，心理過不去，知道法院要開庭，家屬都會緊張、壓力，希望法院可以幫忙討回公道。告訴代理人也稱，鄭身為法律人，對「犯後態度」一事十分清楚，到靈堂跪拜卻還記得拍照，僅是想求輕判的舉措，並非誠心懺悔，指鄭的所作所為是「強迫被害人原諒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康