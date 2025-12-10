快訊

新竹男謊稱讓售周杰倫演唱會門票詐4人 遭判刑1年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹陳男因積欠債務，明知自己手上沒有票，竟在去年10月25日在Threads，刊登稱已取得「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票，並願出售多餘票券的訊息，導致四名被害人信以為真，因此被騙3萬3千元，新竹地院依詐欺罪判處陳男徒刑1年、罰金2萬元。

判決書指出，陳男明知自己並無履約之真意及能力，竟於去年10月25日在新竹市住處以手機使用軟體Threads刊登已取得「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票，有多餘演唱會門票要出讓的不實訊息。

4人上網瀏覽該內容後，不疑有他而陷於錯誤，誤信陳男確有出售該票券的意思，遂各與陳男聯繫約定交易內容，並依陳男指示轉帳或交付現金，總計4人共被騙3萬3千元。

法官審酌陳男正值青壯，竟不思以正道獲取財物，而以網際網路刊登不實「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票販售訊息，藉此詐取4人財物，考量陳男犯後坦承全部犯行，其中亦已與1被害人達成和解，賠訖和解金1.3萬元，間兼衡陳男現從事洗車場工作等，依詐欺罪判處陳男徒刑1年、罰金2萬。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

