新竹男謊稱讓售周杰倫演唱會門票詐4人 遭判刑1年

新竹陳男因積欠債務，明知自己手上沒有票，竟在去年10月25日在Threads，刊登稱已取得「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票，並願出售多餘票券的訊息，導致四名被害人信以為真，因此被騙3萬3千元，新竹地院依詐欺罪判處陳男徒刑1年、罰金2萬元。

判決書指出，陳男明知自己並無履約之真意及能力，竟於去年10月25日在新竹市住處以手機使用軟體Threads刊登已取得「周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會」門票，有多餘演唱會門票要出讓的不實訊息。

4人上網瀏覽該內容後，不疑有他而陷於錯誤，誤信陳男確有出售該票券的意思，遂各與陳男聯繫約定交易內容，並依陳男指示轉帳或交付現金，總計4人共被騙3萬3千元。