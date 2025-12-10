快訊

酒駕撞死醫大生判10年…體育主播父不滿 中院減刑理由曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生逃逸，台中地院國民法庭今上午依酒駕、肇逃致死2罪判他10年；陳的父親是體育主播，他聽到判決結果聲淚俱下直言「非常不滿意」；中院指出吳酒駕累犯，但構成自首，分別加重、減輕其刑後予以量刑。

檢方起訴指出，吳男（22歲）今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

台中地院國民法庭由審判長劉柏駿，2名陪席法官蔡有亮、李依達及6名國民法官參審，8日起密集審理3天，今上午評議後宣判，依酒駕致人於死、肇事逃逸致人於死，各判吳男9年、5年，2罪應執行10年。

台中地院指出，合議庭認為吳男之前已有酒駕判刑前科，這次5年內再犯構成累犯，就本次犯2罪均加重其刑，另綜合警方證詞、拘票等，認定吳查獲構成符合刑法第62條減刑規定，予以減刑。

中院也認為，吳男無照駕駛，之前有多次交通違規未繳納罰鍰17萬多元，這次又酒駕闖紅燈，漠視用路人生命安全，釀陳男死亡、家屬永久傷痛，吳男應負擔全部責任。

中院表示，吳男肇事後逃逸，沒有對陳男施以救護，惡害、違反注意義務巨大，考量他犯後坦承，再參酌檢辯，被害家屬意見等一切情狀，判吳男10年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳男酒駕撞死陳姓醫大生，犯後辯稱不是故意的求法院輕判。圖／報系資料照
吳男酒駕撞死陳姓醫大生，犯後辯稱不是故意的求法院輕判。圖／報系資料照

酒駕 國民法官 無照駕駛

