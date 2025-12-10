2男帶走酒店小姐性侵、拍性影像 自曝犯行反被求償650萬元

鍾姓男子、江姓男子2024年9月涉在酒店帶走喝醉的酒店小姐；鍾男涉在沙發、廁所侵犯小姐，江男涉拍下性影像及拖行畫面。台北地檢署今偵結，依乘機性交、妨害性隱私等罪嫌起訴2人。

檢方追查，鍾男、江男經常一同上酒店，去年9月間，江男為了避免帳單被灌水，委託擔任酒店幹部的室友協助安排酒店包廂，兩人到酒店找認識不到1周的被害人喝酒，酒店小姐當天已喝酒才進入包廂，後續酒醉失去意識被2人帶走，鍾男涉嫌性侵、江男涉拿出手機拍下性影像。

檢方查出，江男事後拿出性影像給酒店幹部觀看，幹部才發現酒店小姐被欺負。酒店小姐事隔多日看到影像，懷疑自己酒醉失去意識下後侵犯，此糾紛還有友人出面要求性侵者賠償500萬，拍性影像者賠償150萬元。

檢方指出，江男拍下的2段影像為鍾男和酒店小姐在沙發，酒店小姐穿著短裙、雙腳微張開，鍾男伸手探入裙底涉性侵，另一段影像則是，鍾男拖行意識不清的酒店小姐進入廁所。

檢方查出，鍾男曾向江男稱在廁所性侵酒店小姐，但鍾男到案全盤否認犯行，沒有伸手侵犯。江姓男子除了將影像給室友等人觀看，還用通訊軟體傳給與案件無關的朋友。