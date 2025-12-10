辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑。辜和檢察官皆上訴，台灣高等法院今開庭，定下月21日確認答辯方向、證據能力與爭點整理。辜為WBSC執行副會長，為爭取將棒球納為2034利雅德亞運正式項目，辜聲請21日至24日暫時解除出境限制。

同犯銀行法的被告，中信金控前財務長張明田一審判刑8年、中信銀前副總經理林祥曦判刑9年6月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月。

辜仲諒被控於擔任中國信託金融公司副董事長期間，為插旗兆豐金融控股公司，購入高度連結兆豐金融控股公司股票結構債。最高檢察署前特偵組偵辦時認為，辜仲諒等拉抬兆豐金股價任意處分「紅火」獲利，將辜仲諒起訴；台灣高等法院2018年9月審判中，將檢方聲請併案審理的中信銀購買澄清湖大樓案、鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司等不良債權案，退回地檢署重新偵辦。

台北地檢署重新調查認定，辜仲諒和前妹婿陳俊哲、李聲凱2005年指示中信銀向清美國際公司購買澄清湖大樓，價值8.5億元卻以9.5億元購得，價差達1億元，違反證券交易法。

檢方也認定，中信銀行於處理鳳山信合社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司不良債權案，陳俊哲、張明田、林祥曦、李聲凱等人涉違反證券交易法特別背信等罪。

台北地院審理後認為辜仲諒犯違反銀行法銀行負責人背信罪、證券交易法特别背信罪與申報、公告不實財務報告罪，依法判刑，但對檢察官起訴的證交法不合營業常規交易罪不另為無罪之諭知。檢察官對辜無罪和有罪刑度不服，辜仲諒則主張無罪，都上訴。

高院今行準備程序，因檢察官和北院都認為中信銀行受有1億元損害，成本案焦點。辜仲諒否認與陳俊哲實際控制的泰通公司損害中信銀行利益，律師葉建廷表示不爭執澄清湖大樓交易事實，但1個月內具狀陳報金流。法官表示，辜的部分較為單純，將與其他被告分開開庭，預計明年1月21日續行準備程序，同時確認具體答辯方向、證據能力和整理爭點。

此外，辜仲諒也聲請暫時解除限制出境。辜現為世界棒壘總會執行副會長，他受總會長委託，欲到2034年亞運主辦城市沙烏地阿拉伯首都利雅德，爭取將棒球列為正式比賽項目，讓中華隊有機會出賽，並表示這是執行副會長的常態性工作之一。

辜仲諒表示，沙烏地阿拉伯沒有棒球場地、球隊，而從歷次奧運或亞運等比賽來看，並非每次棒球都會被列為正式比賽項目，主辦國家仍有決定權，他爭取納入，並希望以2億元保金換取暫時解除限制出境，並責付律師、運動部政務次長鄭世忠。

法官詢問為何不像上次赴泰參加WBSC會議有外交部長責付書？律師解釋本次為體育事務，而世界棒球總會會員大會出席國家眾多，涉及外交事務，因此本次由運動部出具責付書。