快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑。辜和檢察官皆上訴，台灣高等法院今開庭，定下月21日確認答辯方向、證據能力與爭點整理。辜為WBSC執行副會長，為爭取將棒球納為2034利雅德亞運正式項目，辜聲請21日至24日暫時解除出境限制。

同犯銀行法的被告，中信金控前財務長張明田一審判刑8年、中信銀前副總經理林祥曦判刑9年6月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月。

辜仲諒被控於擔任中國信託金融公司副董事長期間，為插旗兆豐金融控股公司，購入高度連結兆豐金融控股公司股票結構債。最高檢察署前特偵組偵辦時認為，辜仲諒等拉抬兆豐金股價任意處分「紅火」獲利，將辜仲諒起訴；台灣高等法院2018年9月審判中，將檢方聲請併案審理的中信銀購買澄清湖大樓案、鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司等不良債權案，退回地檢署重新偵辦。

台北地檢署重新調查認定，辜仲諒和前妹婿陳俊哲、李聲凱2005年指示中信銀向清美國際公司購買澄清湖大樓，價值8.5億元卻以9.5億元購得，價差達1億元，違反證券交易法。

檢方也認定，中信銀行於處理鳳山信合社、萬有紙廠、華王電機、奕行與奕銘公司不良債權案，陳俊哲、張明田、林祥曦、李聲凱等人涉違反證券交易法特別背信等罪。

台北地院審理後認為辜仲諒犯違反銀行法銀行負責人背信罪、證券交易法特别背信罪與申報、公告不實財務報告罪，依法判刑，但對檢察官起訴的證交法不合營業常規交易罪不另為無罪之諭知。檢察官對辜無罪和有罪刑度不服，辜仲諒則主張無罪，都上訴。

高院今行準備程序，因檢察官和北院都認為中信銀行受有1億元損害，成本案焦點。辜仲諒否認與陳俊哲實際控制的泰通公司損害中信銀行利益，律師葉建廷表示不爭執澄清湖大樓交易事實，但1個月內具狀陳報金流。法官表示，辜的部分較為單純，將與其他被告分開開庭，預計明年1月21日續行準備程序，同時確認具體答辯方向、證據能力和整理爭點。

此外，辜仲諒也聲請暫時解除限制出境。辜現為世界棒壘總會執行副會長，他受總會長委託，欲到2034年亞運主辦城市沙烏地阿拉伯首都利雅德，爭取將棒球列為正式比賽項目，讓中華隊有機會出賽，並表示這是執行副會長的常態性工作之一。

辜仲諒表示，沙烏地阿拉伯沒有棒球場地、球隊，而從歷次奧運或亞運等比賽來看，並非每次棒球都會被列為正式比賽項目，主辦國家仍有決定權，他爭取納入，並希望以2億元保金換取暫時解除限制出境，並責付律師、運動部政務次長鄭世忠。

法官詢問為何不像上次赴泰參加WBSC會議有外交部長責付書？律師解釋本次為體育事務，而世界棒球總會會員大會出席國家眾多，涉及外交事務，因此本次由運動部出具責付書。

另外，辜仲諒也聲請科技監控拍照地點變更為「不限住所」，原因是有時候陪學生打完球吃飯，時間可能拖到深夜，一早又有比賽，同時賽程時間並非固定，他的司機「很辛苦」，希望能放寬拍照地點。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑，辜和檢察官皆上訴，台灣高等法院今開庭。記者王宏舜／攝影
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑，辜和檢察官皆上訴，台灣高等法院今開庭。記者王宏舜／攝影

辜仲諒 中信 澄清湖

延伸閱讀

馬術／首度參加國際賽摘銅 林筠淇目標明年亞運再奪牌

台灣女子棒球聯賽今熱血封王！辜仲諒霸氣相挺：洲際球場隨時用

棒球／王貞治要來了！明年2月隨軟銀鷹再次來台 上次來有神預言

內馬爾的2026世界盃倒數計時：傷病纏身的「最後森巴舞者」，能夠重返巴西國家隊嗎？

相關新聞

辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑...

酒駕惡男撞死21歲醫大生辯「不是故意的」 國民法官今判10年

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，陳的父親是體育主播...

職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

職籃球星高國豪因「私約二嫂」風波未息，去年12月家族在宜蘭蘇澳某餐廳聚餐一言不合，竟演變成3兄弟互毆大打出手，從餐廳內打...

28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

台南檢警追查竹聯幫仁堂弘仁會台南分會2年前以水產行為據點，未經營海鮮水產買賣，實為從事詐欺及暴力不法牟利，據調查，計28...

女員工抽脂豐胸當診所「活招牌」麻醉卻喪命 合夥人更一審逆轉無罪

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，遭無醫師資格的職員池國樑施打過量麻醉藥而癲癇送命，最高法院...

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。