家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府研考會前主委蒙志成被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐，總計6萬多元，蒙志成夫妻被訴利用職務上機會詐取財物等罪，2人坦承犯行並繳回犯罪所得，檢方建請量處適當之刑，以勵自新。

檢方指出，蒙志成於去年7月1日起至今年6月27日止，擔任研考會主任委員，為市府一級主管，而有法定職務權限公務員。經追查他與妻子涉犯利用職務上機會詐取財物、行使公務員登載不實文書、對於主管事務違背法令圖利自己與他人罪嫌、利用職務上機會詐取財物未遂罪嫌、公務員背信罪嫌。

檢方指出，蒙志成於去年7月至今年1月間將為自己與家庭成員間私人聚餐費用，與公務範圍或公務用途均無關消費，包括在百貨公司或餐廳用餐、酒店早午餐券等27筆消費，共計5萬3840元，交由不知情同事核銷。

蒙志成夫妻去年7月至12月間也將自己及家庭成員私人購物消費或餐費，包括買書、甜點及蛋糕等4筆、共3673元。且去年12月間向大億國際旅行社，以1萬8920元價格所購買取得「台糖長榮套裝平日自助餐」餐券共22張，並於同日申請核銷，為他家庭成員私人聚餐用。

檢調也追出，蒙志成於去年底拿家庭成員個人私用文具用品發票共427元，包含國小作業簿、馬卡龍捲尺等學生用品，經他事後自覺不妥而抽回申報單。

同時，他於去年9、10月間開公務車載妻子返回雲林，處理親友喪葬事宜，及與家人前往南紡購物中心用餐消費，油費及ETC費用約427元，合計約6萬2240元。

檢方指出，蒙志成夫妻於偵查中已為自白且自始坦承不諱，犯後深表悔意，並於偵查中繳回全數犯罪不法所得共計6萬2240元，且所犯數罪各次金額均小於5萬元以下，建請法官斟酌2人於審理中是否仍為認罪表示，酌予量處適當之刑，以勵自新。

台南研考會前主委蒙志成夫妻被訴利用職務上機會詐取財物等罪，2人坦承犯行並繳回犯罪所得，檢方建請量處適當之刑，以勵自新。圖／本報資料照
購物 主管 夫妻

