女初次約會酒醒沒穿褲…驚覺男趁她泥醉逞欲 二審判色男3年2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名女子透過朋友介紹認識林姓男子，二人前年4月間首次居酒屋約會，女子喝醉後，林男載女子返家，林見女子泥醉，涉親吻女子、舔下體、摸胸，女子隔天酒醒後，發現沒穿褲子，報警驗傷，查出林男涉案，一審依乘機性交罪，判刑3年2月，上訴二審維持原判。

判決指出，林姓男子透過友人介紹，認識一名女子，雙方在前年4月間約在一間居酒屋喝酒，因林見女子不勝酒力，該車載女子返回住處，也攙扶女子上樓，但林男見女子酩酊無力、意識不清，心生歹念，除親吻女子外，還徒手撫摸女子胸部，還以舌頭舔舐女子之下體，女子隔天中午清醒後，發現沒穿褲子，報警驗傷才知遭林男性侵。

台中地院審酌，林男與女子是初次見面，逕自認雙方有曖昧，利用女子酒後意識不清之時，犯下性侵犯行，考慮到林男未與被害人達成和解，坦認犯行等情狀，依法判刑3年2月。

林男不服上訴台中高分院，林男向法官表示，願意與女子談和解，但和解金雙方無共識，加上被害女子當庭表示，希望法官從重量刑，合議庭駁回林男上訴，維持一審原判，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市林姓男子涉性侵初次約會的女子，二審駁回上訴，維持原判。示意圖／AI生成
台中市林姓男子涉性侵初次約會的女子，二審駁回上訴，維持原判。示意圖／AI生成

