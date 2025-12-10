國軍染毒！醫務兵大擔帶喪屍煙彈進營區 遭判拘役40天

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

毒品入侵陸軍八軍團營區，一名在四支部衛生營服役的蔡姓上兵醫務兵，今年5月間透過Line購入俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯電子煙彈並攜帶入營，直到部隊安檢才被查出遭部隊送辦並勒令退伍，橋頭地院也依持有毒品判他拘役40天。

判決書指出，蔡姓上兵服役於陸軍第八軍團第四地區支援指揮部衛生營第二連，並在部隊中擔任醫務兵，他卻明知「喪屍煙彈」是毒品，仍在今年5月21日凌晨，經由Line向不明供貨商聯繫購買喪屍煙彈。

販售喪屍煙彈的賣家還給他優惠價「買5送1」，以每顆3千元的價格，賣給蔡姓上兵6顆喪屍煙彈一共1萬5千元，並約在高雄市大社區某大樓面交。

不過就在蔡姓上兵買到喪屍煙彈帶回營區後，隔天下午4時許，部隊在高雄旗山營區寢室內實施安全檢查，蔡姓上兵在檢查人員面前，自行從隨身包包內取出藍色電子煙主機、3顆未使用的喪屍煙彈，以及2顆已使用完畢的空煙彈。

蔡姓上兵坦承持有喪屍煙彈，橋頭地院法官審理後認為，蔡男身為現役軍人，卻無視國家禁令非法持有毒品，助長毒品氾濫，對社會治安構成潛在威脅，不過考量他沒有前科且坦承犯行，因此依違反毒品危害防制條例判拘役40天，得易科罰金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

喪屍煙彈 毒品

