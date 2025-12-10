新北三峽山區違規棄廢瀝青 營造商3人羈押禁見

快訊

中央社／ 新北10日電

新北三峽區插角山區遭非法傾倒廢瀝青環保局查獲營造公司在私人土地違規棄置移送；新北檢今天說，訊後以犯罪嫌疑重大，有串證之虞，將營造商、里長等3人聲請羈押禁見獲准。

新北市府環保局今天表示，11月27日接獲通報，下午派員稽查發現三峽區插角山區土地遭立向營造有限公司堆置瀝青刨除料，且以鏟裝車進行鋪設整地作業中。

環保局說，業者稱是承攬新北市農業局農路改善維護工程，並將工程刨除的瀝青堆置於私人土地予以填平。

環保局表示，為釐清細節，12月2日派員會同農業局、三峽警察分局及業者現場聯合會勘，發現該營造公司承攬的工程契約書已載明應以合法方式，將瀝青刨除料運至合法場所再生利用，且主管機關未同意核准業者將瀝青刨除料傾倒於山區土地，涉及刑事責任部分已移請檢調機關偵辦。

由於傾倒過程涉及地主是否同意，有無簽訂契約、有無人員從中媒介，檢警深入調查並傳訊當事人；新北檢今天表示，因業者觸犯廢棄物清理法第46條等，情節重大且有勾串、滅證之虞，向法院聲請將營造業者2人、劉姓男子等3人羈押禁見，12月5日法院裁准。

環保局今天表示，農業局已要求業者清理現場、恢復原貌，目前復原工程已經清理接近完成。

遭羈押的劉姓男子為當地里長，涉嫌從中媒介濫倒廢土；三峽區長施玉祥今天接受電訪表示，尚未接獲里長被收押公文，當地里內事務會由里幹事等運作，不會受到影響。

新北市府環保局10日表示，11月27日下午派員前往三峽區山區稽查，發現私人土地遭查某營造公司堆置瀝青刨除料，且以鏟裝車進行鋪設整地作業。經調查後，除告發也將涉及刑事移送檢方。（新北市府環保局提供）中央社
新北市府環保局10日表示，11月27日下午派員前往三峽區山區稽查，發現私人土地遭查某營造公司堆置瀝青刨除料，且以鏟裝車進行鋪設整地作業。經調查後，除告發也將涉及刑事移送檢方。（新北市府環保局提供）中央社

