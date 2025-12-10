整理包／爆紅仙塔律師是誰？涉詐騙案始末 細數那些成罪犯的名律師

網紅律師「仙塔」李宜諪。圖／聯合報系資料照片

網紅律師「仙塔律師」李宜諪幫靈骨塔詐騙集團成員辯護時，涉嫌轉達主嫌指示給同夥賣掉首飾、豪車，被依洗錢、洩密罪起訴，求刑1年。她原本不認罪，12月9日出庭大逆轉，全部改口認罪。

仙塔律師是誰、為何爆紅、又是如何涉入詐騙案？台灣還有哪些知名律師也涉及詐案，《聯合新聞網》整理讓你一次瞭解。

文章目錄 仙塔律師是誰？

為何爆紅？

涉入靈骨塔詐騙案

還有哪些知名律師涉詐？

今年27歲的李宜諪是一名律師，24歲考取律師資格，創立言亭國際法律事務所，以「仙塔律師santa」為識別，活躍於網路、社群平台，分享生活照與法律知識，擁有大量粉絲關注，IG粉絲約22.5萬，臉書追蹤11萬。

她過去曾公開自己身上的刺青，胸口的「FORCE MAJEURE」為法律術語，意指「不可抗力」，代表契約履行中遇到無法預見與避免的外部因素，可作為免責事由。她曾表示，這段文字代表她對法律專業的熱愛。

她曾協助處理雪碧控告Toyz妨害名譽等網紅話題案件，「律師＋網紅＋刺青」個人品牌極為鮮明，以活潑風格、貼近生活方式，拍攝短影音分享法律知識，不同於一般嚴肅的法律印象，因此在年輕族群中辨識度極高，網路上迅速吸引關注。

仙塔律師捲入不少爭議。圖／摘自仙塔律師臉書

台北地檢調查一起靈骨塔詐騙案，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找另名律師蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

北檢8月以洩密與洗錢罪將李宜諪起訴，求刑1年。她原本不認罪，還指控檢察官誘導認罪，除透過律師聲請傳喚多名證人外，一度想聲請傳喚法學學者對洩密罪進行法律鑑定，不過，12月9日出庭改變訴訟策略，大逆轉全部認罪。

「詐團軍師」鄭鴻威

北檢2024年起訴律師鄭鴻威，指鄭2023年加入「銀河車隊─美國」詐欺集團，涉嫌籌組「詐團軍師聯盟」，分派20名律師替車手辯護，監控車手有無供出上游，洩漏偵查秘密給詐團首腦，以虛擬貨幣作為報酬，不法獲利約1200萬元，依洩密、組織犯罪、洗錢等罪起訴鄭等16名律師及助理林佳毅、會計師李昊承，對鄭求刑9年。

律師鄭鴻威涉組詐團軍師洩密再度遭檢調約談。圖／聯合報系資料照片

「模範生律師」王晨桓

知名律師王晨桓，身兼國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」負責人，涉嫌勾結詐團，2024年4月遭北檢求處12年以上重刑。

檢方調查，王牌交易所創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、COS幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其中，被害人數超過1200人，損失近8億元。

台北地檢署依組織犯罪防制條例、詐欺取財、洗錢防制法、洩密、藏匿人犯罪嫌等，除對潘奕彰、林耿宏、林若蕎等4名詐團主嫌起訴求處20年以上重刑，對涉嫌勾結詐團的律師王晨桓也求處12年以上重刑。

知名律師王晨桓涉利用虛擬貨幣詐騙8億遭檢方起訴。圖／聯合報系資料照片

「台版地面師」蔡鴻燊

律師蔡鴻燊涉與業者偽造遺囑，詐騙獨居老人遺產逾1億元，一審判刑25年，上訴二審由高院審理中。蔡以患病等理由聲請具保停止羈押，高院日前駁回聲請，另裁定延押2個月。

據一審台北地院判決書，土地業者蔡尚岳等人選定目標後，安排可配合擔任代筆遺囑的假受遺贈人、假見證人，並涉嫌勾結律師兼民間公證人蔡鴻燊，由蔡鴻燊完成代筆遺囑聲明書認證，藉此辦理不動產所有權移轉登記、提領存款，取得獨居老人遺產。