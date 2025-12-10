越南籍逃逸移工又無照開車 撞死移工棄車逃逸…判1年10月

彰化縣一名越南籍范姓移工今年9月間深夜無照駕駛小客貨車行經秀水鄉撞上一名騎機車的杜姓移工，范男因是逃逸移工不敢報案，即棄車逃離現場，造成杜男傷重不治，彰化地方法院依公共危險罪致人於死而逃逸罪將他判刑1年10月。

判決書指出，范男今年9月5日深夜11點多開小客貨車搭載另一名移工朋友，行經秀水鄉無交通號誌的民華巷與秀中街口時，撞上從秀中街騎機車到路口的杜男。杜男被撞倒地，范男竟棄車逃逸。由於杜男有創傷性顱內出血、血胸等多處嚴重傷勢，到院前已無呼吸及心跳，急救後送醫仍傷重不治。