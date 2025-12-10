快訊

不滿酒駕撞死醫大生判10年 體育主播父聲淚俱下：得不到公平正義

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

越南籍逃逸移工又無照開車 撞死移工棄車逃逸…判1年10月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名越南籍范姓移工今年9月間深夜無照駕駛小客貨車行經秀水鄉撞上一名騎機車的杜姓移工，范男因是逃逸移工不敢報案，即棄車逃離現場，造成杜男傷重不治，彰化地方法院依公共危險罪致人於死而逃逸罪將他判刑1年10月。

判決書指出，范男今年9月5日深夜11點多開小客貨車搭載另一名移工朋友，行經秀水鄉無交通號誌的民華巷與秀中街口時，撞上從秀中街騎機車到路口的杜男。杜男被撞倒地，范男竟棄車逃逸。由於杜男有創傷性顱內出血、血胸等多處嚴重傷勢，到院前已無呼吸及心跳，急救後送醫仍傷重不治。

法官認為，范男無照駕駛，行經無號誌交岔路口時，疏未減速慢行，發生事故後又未留在現場採取救護措施，或等候員警前來處理，就逕自徒步離去，不僅影響被害人未即時獲得醫療救護權益，危害公共交通安全，因此依犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪等將他判刑1年10月，執行完畢後驅逐出境。

越南籍范姓移工無照駕駛小客貨車行經秀水鄉撞上騎機車的杜姓移工，范男棄車逃逸，造成杜男傷重不治，彰化地方法院依公共危險罪將他判刑1年10月。資料照／民眾提供
越南籍范姓移工無照駕駛小客貨車行經秀水鄉撞上騎機車的杜姓移工，范男棄車逃逸，造成杜男傷重不治，彰化地方法院依公共危險罪將他判刑1年10月。資料照／民眾提供

