聽新聞
0:00 / 0:00
越南籍逃逸移工又無照開車 撞死移工棄車逃逸…判1年10月
彰化縣一名越南籍范姓移工今年9月間深夜無照駕駛小客貨車行經秀水鄉撞上一名騎機車的杜姓移工，范男因是逃逸移工不敢報案，即棄車逃離現場，造成杜男傷重不治，彰化地方法院依公共危險罪致人於死而逃逸罪將他判刑1年10月。
判決書指出，范男今年9月5日深夜11點多開小客貨車搭載另一名移工朋友，行經秀水鄉無交通號誌的民華巷與秀中街口時，撞上從秀中街騎機車到路口的杜男。杜男被撞倒地，范男竟棄車逃逸。由於杜男有創傷性顱內出血、血胸等多處嚴重傷勢，到院前已無呼吸及心跳，急救後送醫仍傷重不治。
法官認為，范男無照駕駛，行經無號誌交岔路口時，疏未減速慢行，發生事故後又未留在現場採取救護措施，或等候員警前來處理，就逕自徒步離去，不僅影響被害人未即時獲得醫療救護權益，危害公共交通安全，因此依犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪等將他判刑1年10月，執行完畢後驅逐出境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言