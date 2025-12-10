快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

高雄某商圈理事長帶3里長赴中旅遊 二審仍判無罪

中央社／ 高雄10日電

高雄某商圈發展協會王姓理事長被控受中國台辦指示招待3名里長和親友赴北京旅遊，並接受統戰宣傳。一審高雄地院認定無對價關係判無罪，高雄高分院今天維持判決，可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天上午依原審認事用法並無不妥，宣判駁回上訴，維持原審判決，全案仍可上訴。

一審高雄地方法院判決指出，王男除了是高雄某商圈發展協會理事長，也經營旅行社。但他被控接受中國北京市豐台區台灣事務辦事處主任委託，中國資助落地招待團，並規定需有一定比例里長，由他提報名單審核。

王男提報名單審核通過後，隨即邀集包含3名里長等共17人，於民國112年7月間以「高雄基層交流參訪團」名義前往北京，接受6天招待，團員僅需負擔機票費用。

高雄地方法院審理時，王男稱此案純粹是民間交流，跟團員說新台幣1萬8000元就是全包，沒有說是落地招待，也沒有跟中國拿錢或做危害國安的事，且中國台辦人員並未在飲宴間公開提及總統選舉議題等語。

法官經傳喚證人，發現多人均證稱只是應邀參加旅行團，不知道是參訪團，且大致都有照旅遊行程走，宴席間也沒討論到政治或選舉相關話題，且依照先前旅遊經驗，也不認為團費1萬8000元便宜。

法官依照證人證述，可見王男在組團參訪前後均未試圖影響團員投票意向，且團員在應邀前往中國參訪時，也沒認知這次旅遊與總統或立法委員選舉有關以及獲取利益，甚至有多名團員直到檢警偵查時，才對旅遊可能是里長參訪團或落地招待表達驚訝，足證此案並不存在對價關係。

高雄地院審結後，依王男違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪，檢方舉證不足，判處無罪。

台灣高等法院高雄分院。聯合報記者巫鴻瑋／攝影
台灣高等法院高雄分院。聯合報記者巫鴻瑋／攝影

北京 國台辦

延伸閱讀

台中男趁女友蒙眼偷拍性愛片…手機掉床頭櫃露餡 二審賠25萬獲緩刑

朴寶劍現身高雄AAA帥出新高度！OMEGA再簽荷蘭滑冰女神Jutta備戰冬奧

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

高雄檳榔攤濺血！老闆娘遇刺生命垂危 警逮1男查辦中

相關新聞

辜仲諒澄清湖大樓案開庭 他請求解禁赴利雅德爭取棒球列亞運項目

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑...

酒駕惡男撞死21歲醫大生辯「不是故意的」 國民法官今判10年

苗栗吳姓洗車工長期無照駕駛，3月酒駕開1輛Toyota Alphard V6撞死陳姓醫學大學生還逃逸，陳的父親是體育主播...

職籃球星高國豪兄弟互毆控傷害 法院今宣判前「收到和解書」改天再審

職籃球星高國豪因「私約二嫂」風波未息，去年12月家族在宜蘭蘇澳某餐廳聚餐一言不合，竟演變成3兄弟互毆大打出手，從餐廳內打...

28人遭詐騙逾3千萬元 台南弘仁會「水產行」負責人被判28罪

台南檢警追查竹聯幫仁堂弘仁會台南分會2年前以水產行為據點，未經營海鮮水產買賣，實為從事詐欺及暴力不法牟利，據調查，計28...

女員工抽脂豐胸當診所「活招牌」麻醉卻喪命 合夥人更一審逆轉無罪

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，遭無醫師資格的職員池國樑施打過量麻醉藥而癲癇送命，最高法院...

才因減重縮胃過度醫療挨罰 減肥名醫宋天洲又涉詐保30萬交保

調查局接獲檢舉，指高雄市減肥名醫宋天洲為張姓女病患開立不實診斷證明，讓患者向多家保險公司詐保，金額約數十萬元，台北市調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。