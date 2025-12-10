酒駕未繳18萬罰鍰遭執行署查封公寓 龜山男為保房分8期繳清

林姓騎士去年在北市北投區酒駕遭攔查，由於已是10年內至少三度遭逮，北市交通事件裁決所裁罰18萬元卻逾期未繳，今年3月移送執行署桃園分署，清查帳戶僅275元但才買房於是查封，林男獲知，分8期近日繳清並接受酒癮戒治重拾健康生活。

桃園分署說明，有多次酒駕前科的37歲林姓男子，2024年9月間騎車行經台北市北投區大度路三段遇警方攔查，發現他的酒測值超標，因這次違規已是10年內遭查獲3次以上酒駕違規，北市交裁所依法裁罰18萬元，由於林男遲未繳納，今年3月案件移送桃園分署執行。

桃園分署受理後，先行扣押林男金融存款僅得275元，執行官進一步調查發現，林男於去年購入龜山區一間公寓於是依法查封，林男接獲通知後，急向分署表示願意分期繳納，拜託不要拍賣房產，執行官同意讓他分8期繳納，自今年5月起履行，並於本月8日完成全額繳清，順利保房。

為防止酒駕行為再度發生，桃園分署除依法執行外，同步提供酒癮治療相關資訊，並表示若林男有意願，將轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，協助他戒除酒癮，重拾健康生活，這項創舉兼顧關懷個人與保障公共安全，展現執行機關積極防制酒駕的決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康